Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στρέφεται πλέον στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει παραπεμφθεί εκεί μια κρίσιμη υπόθεση που αφορά την καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού. Η υπόθεση προέρχεται από το Κιλκίς και αφορά 46 εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, οι οποίοι διεκδικούν την αποκατάσταση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας. Η απόφαση που θα εκδοθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα για τις δικαστικές διεκδικήσεις αυτών των παροχών.

Η παραπομπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς

Συγκεκριμένα, η υπόθεση που έφτασε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά 46 εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Οι εργαζόμενοι αυτοί διεκδικούν την καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, για την τριετία 2023-2025. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την υπ’ αριθμ. 138/2026 απόφασή του, αποφάσισε να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση έχει καταχωριστεί με τον αριθμό C-599/26.

Το ελληνικό δικαστήριο δεν περιορίστηκε στην εξέταση της συνταγματικότητας της κατάργησης των Δώρων, αλλά θέτει ευθέως το ζήτημα της συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με συγκεκριμένες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει ξεχωριστή βαρύτητα στην παραπομπή, ειδικά μετά την αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ανάλογες υποθέσεις.

Το περιεχόμενο του προδικαστικού ερωτήματος

Το ερώτημα που υποβλήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά να διευκρινιστεί ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ζητεί να αποσαφηνιστεί εάν οι διατάξεις του ελληνικού Δικαίου είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτές οι διατάξεις προβλέπουν την υποχρεωτική καταβολή των συγκεκριμένων παροχών στους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά εξαιρούν τους εργαζομένους στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και γενικότερα στον δημόσιο τομέα.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει εάν η ελληνική νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται σήμερα, συνάδει με τις αρχές και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων και την καταβολή των αποδοχών τους, ανεξαρτήτως του τομέα απασχόλησης.

Ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διεκδικήσεις για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα είναι έντονες. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου, με κεντρικό αίτημα την αποκατάσταση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας. Αυτή η κινητοποίηση υπογραμμίζει την ευρύτερη σημασία της επικείμενης απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.

Η παραπομπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς έρχεται μετά την αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί παρόμοιων ζητημάτων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για μια νέα προσέγγιση στο θέμα, με βάση τις αρχές του ενωσιακού δικαίου.

Η δεσμευτική ισχύς της απόφασης του ΔΕΕ

Η απόφαση που θα εκδώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερμηνεύοντας το ενωσιακό δίκαιο, θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, θα δεσμεύσει το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα, δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, το οποίο δεν θα μπορεί να εκδώσει απόφαση με διαφορετική ερμηνεία. Το Πρωτοδικείο Κιλκίς θα οφείλει να αφήσει ανεφάρμοστη κάθε εθνική διάταξη που είναι αντίθετη προς το ενωσιακό δίκαιο, όπως αυτό θα ερμηνευθεί.

Επιπλέον, η ίδια η απόφαση που θα δοθεί ως απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα δεσμεύει στη συνέχεια και τα ανώτερα δικαστήρια που θα εκδικάσουν τα ένδικα μέσα που ενδέχεται να ασκηθούν. Η δέσμευση αυτή καταλαμβάνει όλα τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται της ίδιας διαφοράς, και κανένα δεν μπορεί να αποστεί από την ερμηνεία του ΔΕΕ. Ένα δικαστήριο μπορεί μόνο να υποβάλει νέο ερώτημα, αν θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία ή αδιευκρίνιστα σημεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δέσμευση αφορά μόνο την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου και όχι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ούτε την ερμηνεία του εθνικού δικαίου. Σε περίπτωση που το ΔΕΕ κηρύξει εαυτό αναρμόδιο ή το ερώτημα απαράδεκτο, δεν θα παραχθεί ερμηνευτική δέσμευση επί της ουσίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis