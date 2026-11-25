Νέα δεδομένα στη δικαστική διεκδίκηση για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο δημιουργεί η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ. Βασικό αίτημα της απεργίας παραμένει η επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δικαστικής παρέμβασης.

Η παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

Αφορμή για την ευρωπαϊκή δικαστική παρέμβαση αποτέλεσε η αγωγή που υπέβαλαν 46 εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Οι εν λόγω εργαζόμενοι διεκδικούν την καταβολή των συγκεκριμένων παροχών, δηλαδή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, για την περίοδο από το 2023 έως και το 2025.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την υπ’ αριθμ. 138/2026 απόφασή του, επέλεξε να μην προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης. Αντ’ αυτού, απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την κίνηση, το ελληνικό δικαστήριο ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσο η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, όσον αφορά την κατάργηση των δώρων, συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η υπόθεση έχει ήδη λάβει αριθμό C-599/26 στο ΔΕΕ.

Η αγωγή των εργαζομένων και το βασικό ερώτημα

Στο επίκεντρο του προδικαστικού ερωτήματος και της ευρύτερης δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά, στο Δημόσιο οι συγκεκριμένες παροχές έχουν καταργηθεί.

Το ελληνικό δικαστήριο ζητά από το ΔΕΕ να εξετάσει εάν αυτή η διάκριση, μεταξύ των εργαζομένων των δύο τομέων, είναι συμβατή με θεμελιώδεις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Συγκεκριμένα, ζητείται η συμβατότητα με τα άρθρα 17, 20 και 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2022/2041, η οποία αφορά τους επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Επανεξέταση οικονομικών συνθηκών και δημοσιονομικής εικόνας

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στο γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Κιλκίς επαναφέρει στο προσκήνιο τις οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε η απόφαση για την κατάργηση των δώρων. Το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στις αρχικές περικοπές των παροχών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μεταβολή της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Πρωτοδικείου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που σηματοδοτούν αυτή τη μεταβολή. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται η έξοδος της Ελλάδας από το τρίτο μνημόνιο το 2018, η πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το 2022, καθώς και η ολοκλήρωση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα εάν η μη καταβολή των δώρων έχει ως αποτέλεσμα οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων να υπολείπονται εκείνων που θα προέκυπταν εάν ο κατώτατος μισθός υπολογιζόταν σε 14 καταβολές, δηλαδή με την προσθήκη των δώρων.

Οι πιθανές επιπτώσεις της απόφασης του ΔΕΕ

Η απάντηση που θα δώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προδικαστικό ερώτημα θα είναι δεσμευτική. Αυτό σημαίνει ότι η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου που θα παράσχει το ΔΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, το οποίο υπέβαλε το ερώτημα. Επιπλέον, η ερμηνεία αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και από τα ανώτερα δικαστήρια της χώρας, σε περίπτωση που κληθούν να εξετάσουν την ίδια ή παρόμοιες διαφορές στο μέλλον.

Εάν το ΔΕΕ κρίνει ότι η ελληνική νομοθεσία, όσον αφορά την κατάργηση των δώρων στο Δημόσιο, αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο. Ένα τέτοιο προηγούμενο θα είχε βαρύνουσα σημασία για τις αντίστοιχες διεκδικήσεις που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Αντίθετα, σε περίπτωση που η κρίση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου είναι αρνητική, δηλαδή ότι η ελληνική νομοθεσία είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε αυτό θα αποδυνάμωνε σημαντικά τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική οδό για την επαναφορά των δώρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki