Τεράστιες μισθολογικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Ειδικότερα, η χώρα μας καταλαμβάνει την προτελευταία θέση ως προς τις ονομαστικές αποδοχές και την τελευταία θέση όσον αφορά την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, που δημοσιεύτηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2026, αποτυπώνουν αυτές τις σημαντικές ανισότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Οι μεγάλες διαφορές στους μέσους ετήσιους μισθούς στην ΕΕ

Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε το 2025 στα 41.464 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Ωστόσο, οι αποκλίσεις από χώρα σε χώρα παραμένουν εντυπωσιακές, αναδεικνύοντας ένα τοπίο μεγάλων ανισοτήτων στις αμοιβές των εργαζομένων.

Αυτές οι διαφορές είναι ιδιαίτερα εμφανείς όταν συγκρίνονται οι χώρες με τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους μισθούς. Για παράδειγμα, οι αποδοχές στο Λουξεμβούργο είναι περισσότερο από πενταπλάσιες σε σχέση με εκείνες της Βουλγαρίας, υπογραμμίζοντας το εύρος των μισθολογικών χασμάτων εντός της Ένωσης.

Η Ελλάδα στην προτελευταία θέση των ονομαστικών αποδοχών

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη των ονομαστικών μεικτών μισθών, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση, με μέσο ετήσιο μεικτό μισθό να ανέρχεται σε 18.772 ευρώ για το 2025. Αυτό το ποσό την κατατάσσει λίγο πάνω από τη Βουλγαρία, η οποία κατέχει την τελευταία θέση με 16.201 ευρώ.

Ακολουθούν χώρες όπως η Ουγγαρία με 20.138 ευρώ, η Ρουμανία με 20.818 ευρώ, η Σλοβακία με 21.661 ευρώ και η Λετονία με 22.688 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη δυσχερή θέση της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις άμεσες αποδοχές των εργαζομένων.

Το Λουξεμβούργο στην κορυφή και οι άλλες χώρες με υψηλούς μισθούς

Στον αντίποδα των χαμηλών αποδοχών, το Λουξεμβούργο διατηρεί την πρωτιά στην ευρωπαϊκή κατάταξη, με μέσο ετήσιο μεικτό μισθό που φτάνει τα 85.609 ευρώ. Η χώρα αυτή αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των υψηλών μισθολογικών επιπέδων εντός της ΕΕ.

Την πρώτη πεντάδα των χωρών με τους υψηλότερους μισθούς συμπληρώνουν η Δανία με 73.500 ευρώ, η Ιρλανδία με 64.387 ευρώ, το Βέλγιο με 61.984 ευρώ και η Αυστρία με 60.727 ευρώ. Συνολικά, πρόκειται για τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι μέσες ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ, αναδεικνύοντας ένα σαφές χάσμα με τις χώρες που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις.

Η Ελλάδα τελευταία στην πραγματική αγοραστική δύναμη

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δυσμενής για την Ελλάδα όταν λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής σε κάθε χώρα και οι μισθοί προσαρμόζονται στην αγοραστική δύναμη. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών περιορίζονται κάπως με αυτή την προσαρμογή, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταγράφει μόλις 21.486 μονάδες PPS (Purchasing Power Standard), έναντι 65.106 μονάδων του Λουξεμβούργου, το οποίο διατηρεί την πρωτιά και σε αυτή την κατηγορία. Αυτό υπογραμμίζει τη δυσκολία των Ελλήνων εργαζομένων να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη, ακόμη και όταν συνυπολογίζονται οι τοπικές τιμές.

Οι μισθοί στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία καταγράφει τον υψηλότερο μέσο μισθό, ο οποίος ανέρχεται σε 56.360 ευρώ. Ακολουθεί η Γαλλία με 44.734 ευρώ, ποσό που βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 41.464 ευρώ.

Στην Ισπανία, οι ετήσιες αποδοχές διαμορφώνονται σε 35.125 ευρώ, ενώ στην Ιταλία ανέρχονται σε 34.213 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, που παρουσιάστηκαν από το Euronews Business, αναδεικνύουν τις διαφορές ακόμη και μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και την απόσταση που χωρίζει τις χώρες αυτές από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki