Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον δύσκολων αποφάσεων, καθώς συνεδριάζει για να εξετάσει τον τρόπο χειρισμού της σχεδόν βέβαιης απόφασης για αύξηση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο. Η σημερινή συνεδρίαση, αν και εκτός νομισματικής πολιτικής, αναμένεται να περιλαμβάνει εκτενείς συζητήσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι πληθωριστικές πιέσεις και οι κίνδυνοι

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, οι οποίοι, όπως δήλωσε στο Bloomberg το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ, δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις στις αποφάσεις. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Κόχερ ήταν σαφής ως προς την αναγκαιότητα άμεσης δράσης, τονίζοντας: «Δεδομένων των σημαντικών ανοδικών κινδύνων για τις προοπτικές του πληθωρισμού, δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις». Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτό σημαίνει ότι, αν είναι να σφάλουμε, θα πρέπει μάλλον να το κάνουμε προς την πλευρά της σύνεσης και να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε νωρίτερα, αντί να περιμένουμε υπερβολικά. Μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι έχουμε ενεργήσει εγκαίρως».

Η στρατηγική της ΕΚΤ και οι προηγούμενες κινήσεις

Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του κόστους δανεισμού εντός του τρέχοντος έτους. Οι αγορές και οι αναλυτές αναμένουν μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ως μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ο Μάρτιν Κόχερ επανέλαβε την ανάγκη για έγκαιρη δράση, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά την πρόθεση της κεντρικής τράπεζας να παραμείνει μπροστά από τις εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη. Η μέχρι τώρα πορεία των αυξήσεων δείχνει μια αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις με συνέπεια.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και οι προσδοκίες της αγοράς

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει διαμορφωθεί πλέον στο 4%. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για το μεγαλύτερο μέρος του 2027. Οι επενδυτές, από την πλευρά τους, αναμένουν τη συνέχιση της νομισματικής σύσφιγξης και την επόμενη χρονιά, έχοντας προεξοφλήσει πλήρως μία επιπλέον αύξηση επιτοκίων, πέραν αυτής που αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Κόχερ σχολίασε τις προσδοκίες της αγοράς, δηλώνοντας: «Οι προσδοκίες της αγοράς μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, αλλά οι σημερινές προσδοκίες δεν φαίνονται εντελώς παράλογες, δεδομένων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σήμερα. Βλέπουμε συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Πιθανή αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2027

Σύμφωνα με τον Αυστριακό κεντρικό τραπεζίτη, οι προοπτικές των τιμών καταναλωτή είναι πλέον λίγο χειρότερες σε σύγκριση με εκείνες που αποτύπωναν οι προβλέψεις της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο. Αυτή η επιδείνωση αποδίδεται στη διάρκεια του σοκ, η οποία οδηγεί σε ευρύτερη διάχυση των πληθωριστικών πιέσεων σε όλη την οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Μάρτιν Κόχερ εκτίμησε ότι «αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανό ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2027 θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τον Δεκέμβριο, δεδομένων των αυξημένων προθεσμιακών τιμών ενέργειας». Η αναθεώρηση αυτή θα αντικατοπτρίζει τις νέες συνθήκες και τις συνεχιζόμενες πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit