Ισχυρό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Alter Ego Media κατά τη διάρκεια του τριήμερου German Equity Forum της Φρανκφούρτης, ολοκληρώνοντας σήμερα την παρουσία της στη σημαντική αυτή διοργάνωση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο και τις στρατηγικές προτεραιότητες για την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας σε ένα ευρύ φάσμα ξένων θεσμικών επενδυτών.

Οι επαφές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύκλου συναντήσεων που έχει προγραμματίσει η διοίκηση της Alter Ego Media, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην επενδυτική κοινότητα. Η ανταπόκριση των επενδυτών στη Φρανκφούρτη υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.

Η παρουσία της alter ego media στη φρανκφούρτη

Η Alter Ego Media συμμετείχε ενεργά στο German Equity Forum, ένα τριήμερο γεγονός που διοργανώνεται από την Deutsche Börse στη Φρανκφούρτη. Η παρουσία της ολοκληρώθηκε σήμερα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην επικοινωνία της με τη διεθνή επενδυτική αγορά.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, η διοίκηση του ομίλου, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέντζο, πραγματοποίησε σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων. Αυτές οι συναντήσεις έλαβαν χώρα με εκπροσώπους ξένων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και το όραμα της εταιρείας.

Το επενδυτικό πλάνο και οι συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές

Ο κ. Γιάννης Βρέντζος παρουσίασε στους παρευρισκόμενους επενδυτές το ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο της Alter Ego Media. Στην παρουσίασή του, αναφέρθηκε εκτενώς στις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο όμιλος για την επίτευξη οργανικής ανάπτυξης, σκιαγραφώντας τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Οι επαφές της διοίκησης περιλάμβαναν συναντήσεις με στελέχη από μεγάλους γερμανικούς οίκους διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και με εξειδικευμένους διαχειριστές επενδύσεων. Αυτές οι συζητήσεις παρείχαν την ευκαιρία για λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τις στρατηγικές κινήσεις του ομίλου.

Ο κύκλος επαφών συνεχίζεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Ο κύκλος των επενδυτικών επαφών της Alter Ego Media δεν ολοκληρώνεται με τη λήξη του φόρουμ της Φρανκφούρτης, αλλά συνεχίζεται δυναμικά σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επόμενος σταθμός είναι το Παρίσι, όπου οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή της TP ICAP Midcap, διευρύνοντας το δίκτυο των δυνητικών επενδυτών.

Ακολούθως, η διοίκηση του ομίλου θα μεταβεί στο Λονδίνο, για να συμμετάσχει στο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference. Το συνέδριο αυτό έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια ακόμη πλατφόρμα για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών.

Τέλος, ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με ένα επενδυτικό roadshow στο Δουβλίνο, το οποίο έχει οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου. Αυτή η σειρά συναντήσεων σε διαφορετικά χρηματοπιστωτικά κέντρα υπογραμμίζει τη δέσμευση της Alter Ego Media για την προσέλκυση και ενημέρωση διεθνών επενδυτών σχετικά με τις αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από: Newsit