Η Amazon επεκτείνει τις υπηρεσίες πώλησης αυτοκινήτων της στην Ευρώπη, με την έναρξη του Amazon Autos να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Hyundai αναδεικνύεται ως η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που θα συνεργαστεί με την πλατφόρμα για αυτή την ευρωπαϊκή επέκταση. Οι οδηγοί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να κάνουν κράτηση για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα online, ενώ παράλληλα θα μπορούν να εκτιμούν την αξία του δικού τους οχήματος για ανταλλαγή και να εξετάζουν επιλογές χρηματοδότησης.

Η επέκταση του Amazon Autos στην ευρωπαϊκή αγορά

Από τις αρχές του 2027, το amazon.co.uk θα φιλοξενεί μια νέα υπηρεσία που θα επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Amazon Autos περνά τον Ατλαντικό, δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη του έναρξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέχθηκε ως ο πρώτος ευρωπαϊκός σταθμός για την επέκταση αυτής της πρωτοποριακής υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα μπορούν να αναζητούν αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα από τους συνεργαζόμενους εμπόρους. Η πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων αναζήτησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το μοντέλο, την έκδοση ή το χρώμα του οχήματος. Επιπλέον, η τιμή που έχει ορίσει ο κάθε έμπορος θα είναι ορατή εξαρχής, παρέχοντας πλήρη διαφάνεια στους υποψήφιους αγοραστές.

Διαδικασία αναζήτησης και online κράτησης

Η διαδικασία αναζήτησης και αγοράς μέσω της Amazon θα είναι απλοποιημένη και ολοκληρωμένη. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν άμεσα την τιμή του αυτοκινήτου που τους ενδιαφέρει. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να λαμβάνουν επιτόπου μια ενδεικτική αξία για το παλιό τους αυτοκίνητο, εάν σκοπεύουν να το δώσουν για ανταλλαγή. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες να εξετάζουν διάφορες επιλογές χρηματοδότησης. Θα μπορούν να δουν πώς διαμορφώνεται η μηνιαία δόση για το αυτοκίνητο που επιθυμούν, πριν καν επισκεφθούν την έκθεση του εμπόρου. Το τελευταίο κλικ στην Amazon, το οποίο αποτελεί και την ουσιαστική διαφορά, θα αφορά την κράτηση του οχήματος. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο αγοραστής θα επικοινωνεί απευθείας με την αντιπροσωπεία που διαθέτει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για την ολοκλήρωση της αγοράς, την υπογραφή των εγγράφων και την παραλαβή των κλειδιών.

Η Hyundai πρωτοπορεί στην ευρωπαϊκή αγορά

Όπως συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Hyundai είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που συνεργάζεται με την Amazon για την επέκταση της υπηρεσίας στην Ευρώπη. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει στους οδηγούς να βρίσκουν ένα Hyundai στην έκδοση και το χρώμα που επιθυμούν, με την τιμή του εμπόρου και τη μηνιαία δόση να εμφανίζονται άμεσα στην οθόνη τους. Η online κράτηση αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία ήδη γνώριμη για τον Βρετανό αγοραστή, καθώς παρόμοιες δυνατότητες προσφέρονται και από άλλες πλατφόρμες, όπως το Autotrader.

Ωστόσο, η βασική διαφορά που φέρνει η Amazon έγκειται στο ευρύ κοινό της. Οι έμποροι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλουν τα αυτοκίνητά τους σε ένα τεράστιο πλήθος χρηστών που ήδη χρησιμοποιούν την Amazon για τις καθημερινές τους αγορές. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που ενδεχομένως να μην αναζητούσαν ποτέ αυτοκίνητο στη δική τους έκθεση ή στον ιστότοπό τους, διευρύνοντας σημαντικά τη δυνητική πελατειακή βάση.

Ενδείξεις επιτυχίας από την αγορά των ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Amazon Autos ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, υπάρχουν ήδη ισχυρές ενδείξεις ότι το μοντέλο λειτουργεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Amazon, ένα εντυπωσιακό 69% των Αμερικανών αγοραστών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία δεν είχαν σκεφτεί να αγοράσουν από τον συγκεκριμένο έμπορο προτού τον ανακαλύψουν μέσω της πλατφόρμας. Αυτό υπογραμμίζει την ικανότητα της Amazon να φέρνει τους εμπόρους σε επαφή με ένα νέο και απροσδόκητο κοινό.

Από τις 48 πόλεις όπου ξεκίνησε αρχικά η υπηρεσία, το Amazon Autos καλύπτει πλέον περισσότερες από 150 πόλεις και φιλοξενεί αυτοκίνητα από 35 διαφορετικές μάρκες. Αν και η Amazon δεν έχει αναφέρει στην ανακοίνωσή της πόσα οχήματα έχουν πωληθεί συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν γιατί η υπηρεσία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εμπόρους. Τους προσφέρει ένα κανάλι για να προσεγγίσουν αγοραστές που μέχρι πρότινος δεν τους είχαν συμπεριλάβει στις επιλογές τους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες πωλήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki