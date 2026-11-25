Εκτιμήσεις για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό στα τέλη του 2028

Εκτιμήσεις για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό στα τέλη του 2028

Στα τέλη του 2028 εκτιμάται η έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται σε νέα σύμβαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία οργανώνει τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση της επένδυσης. Η σύμβαση δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.

Ο χρονικός ορίζοντας για το ολοκληρωμένο συγκρότημα

Η έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού–Αγίου Κοσμά τοποθετείται στα τέλη του 2028. Αυτή η εκτίμηση αναφέρεται ρητά σε νέα σύμβαση που υπέγραψε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο που αφορά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης και αντικατοπτρίζει την εκτίμηση που υπήρχε κατά τον χρόνο της υπογραφής της. Δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία των εγκαινίων, αλλά καθορίζει τον χρονικό ορίζοντα βάσει του οποίου οργανώνεται η υποστήριξη της εποπτικής Αρχής.

Η σύμβαση για την παρακολούθηση της επένδυσης

Η σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026, συνήφθη μεταξύ της ΕΕΕΠ και της εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε., γνωστής με τον διακριτικό τίτλο PKF Ελλάς. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στην Αρχή για την αποτελεσματική παρακολούθηση της επένδυσης.

Η επένδυση αυτή συνδέεται άμεσα με την άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, η οποία θα εγκατασταθεί στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού–Αγίου Κοσμά. Ο μηχανισμός αυτός έχει ως στόχο να παρέχει στην ΕΕΕΠ εξειδικευμένη υποστήριξη για την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

Στο επίκεντρο η πρόοδος και η χρηματοδότηση του έργου

Το έργο του συμβούλου εστιάζει στην παρακολούθηση της προόδου του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των επιμέρους έργων που υλοποιεί ο παραχωρησιούχος. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται σε σχέση με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τη σύμβαση παραχώρησης όσο και από τη χορηγηθείσα άδεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρώτη φάση ανάπτυξης του συγκροτήματος. Επίσης, εξετάζεται διεξοδικά η εξέλιξη των επενδυτικών δαπανών και η συνολική χρηματοδοτική διάρθρωση του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της επένδυσης.

Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συμβούλου

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, PKF Ελλάς, θα συγκρίνει την πραγματική πορεία υλοποίησης του έργου με το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Παράλληλα, θα αξιολογεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τις εκθέσεις και τις λοιπές πληροφορίες που υποβάλλει ο παραχωρησιούχος, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ακρίβεια των δεδομένων.

Επιπλέον, ο σύμβουλος θα εξετάζει συστηματικά κατά πόσο τα υποβαλλόμενα στοιχεία συμβαδίζουν με τους όρους της παραχώρησης και της άδειας λειτουργίας του καζίνο. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση όλων των συμβατικών δεσμεύσεων.

Προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας

Μία ξεχωριστή και κεντρική θέση στη σύμβαση κατέχει ο έλεγχος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που συνδέονται με την υλοποίηση του λεγόμενου «Ελάχιστου Έργου». Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα παρέχει συνδρομή στην ΕΕΕΠ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τις σχετικές απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης και της άδειας, καθ' όλη τη διάρκεια έως και την έναρξη λειτουργίας. Η αξιολόγηση θα καλύπτει τόσο την εξέλιξη της επένδυσης όσο και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί για να περάσει το συγκρότημα στο στάδιο της λειτουργίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta