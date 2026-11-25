Σε αναστάτωση βρίσκονται οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αιφνιδιαστική απεργία εργαζομένων της Eurostar οδήγησε στην ακύρωση πολλών δρομολογίων. Η κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω διαπραγματεύσεων για μισθολογικά ζητήματα, επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες και εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση της εταιρείας. Παράλληλα, έντονη οργή έχει προκαλέσει η προγραμματισμένη για σήμερα, 25 Νοεμβρίου, πολυδάπανη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, Γκουέντολιν Καζνάβ, σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου.

Αιφνιδιαστική απεργία και ακυρώσεις δρομολογίων

Η αιφνιδιαστική απεργία των εργαζομένων της Eurostar έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα την ακύρωση σημαντικού αριθμού δρομολογίων. Η κινητοποίηση αυτή, που εκδηλώθηκε σήμερα, 25 Νοεμβρίου, έρχεται σε μία περίοδο όπου διεξάγονται μισθολογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της διοίκησης της εταιρείας.

Οι ακυρώσεις αυτές επηρεάζουν χιλιάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει μετακινήσεις, κυρίως στη γραμμή μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Η αναστάτωση είναι μεγάλη, καθώς η απεργία έχει δημιουργήσει ένα γενικευμένο χάος, εντείνοντας την πίεση προς τη διοίκηση της Eurostar για την άμεση εξεύρεση λύσης στα μισθολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Η θέση της Eurostar και οι προσφορές στους επιβάτες

Η Eurostar, μέσω της πλατφόρμας Χ, ανακοίνωσε ότι οι σημερινές ακυρώσεις οφείλονται σε μία αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση. Η εταιρεία κάλεσε παράλληλα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας πως παραμένει ανοικτή και διατεθειμένη να συνεχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά.

Για τους επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις των δρομολογίων τους, η Eurostar προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας ταξιδιού ή την πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από την αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη.

Διευρυμένο δίκτυο και καθυστερήσεις σε πέντε χώρες

Η αναστάτωση από την απεργία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη γραμμή Παρίσι – Λονδίνο, η οποία συνδέεται μέσω της σήραγγας της Μάγχης και εγκαινιάστηκε στις 14 Νοεμβρίου 1994. Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε συνδέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα δρομολογίων της εταιρείας.

Η Eurostar, η οποία είναι θυγατρική κατά 55,75% της SNCF Voyageurs, εξυπηρετεί ένα εκτεταμένο δίκτυο που περιλαμβάνει συνολικά πέντε χώρες. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της καλύπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου επίσης έχουν σημειωθεί προβλήματα και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Οργή για το πολυτελές αποχαιρετιστήριο πάρτι της πρώην CEO

Ιδιαίτερη ένταση και οργή έχει προκαλέσει η διοργάνωση μιας πολυδάπανης αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης προς τιμήν της πρώην διευθύνουσας συμβούλου της Eurostar, Γκουέντολιν Καζνάβ. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα σήμερα, 25 Νοεμβρίου, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι, με άλλες πηγές να ανεβάζουν τον αριθμό στους 420, αναμένεται να παρευρεθούν στο πάρτι. Το υψηλό κόστος της διοργάνωσης, σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία των εν εξελίξει μισθολογικών διαφωνιών και της απεργίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θεωρούν την εκδήλωση προκλητική.

Η αποχώρηση της Καζνάβ και ο νέος επικεφαλής

Η Γκουέντολιν Καζνάβ αποχώρησε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Eurostar στις 2 Νοεμβρίου, έχοντας υπηρετήσει στην ηγεσία της εταιρείας για τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Eurostar προχώρησε σε μία σημαντική ενοποίηση των δραστηριοτήτων της με την Thalys, ένα βήμα που διεύρυνε σημαντικά το ευρωπαϊκό της δίκτυο.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την εταιρεία, ο διάδοχός της στο τιμόνι της Eurostar θα είναι ο Κριστόφ Φανισέ. Ο νέος επικεφαλής αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Δεκεμβρίου, σε μία περίοδο που η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της απεργίας και να επιλύσει τα μισθολογικά ζητήματα με τους εργαζομένους της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit