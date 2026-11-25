Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Εργαζόμενοι, φοιτητές αλλά και μαθητές συμμετέχουν μαζικά στις διαμαρτυρίες, με τον κύριο όγκο τους να εντοπίζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώσεις και πορείες λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και αυξήσεις στις αποδοχές.

Οι συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα και την περιφέρεια

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα ξεκίνησαν σταδιακά λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια και στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Παράλληλα, ξεκίνησε και η προσυγκέντρωση σωματείων στα Χαυτεία. Η απεργιακή κινητοποίηση για την Αθήνα είχε οριστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη το σημείο συνάντησης είναι το άγαλμα Βενιζέλου.

Αν και δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τη συνολική συμμετοχή, οι πολίτες που έχουν φτάσει στα σημεία των συγκεντρώσεων στην Αθήνα και αυτοί που προσέρχονται, καλύπτουν την περιοχή από την Ομόνοια μέχρι και το Σύνταγμα. Το παρών στην κινητοποίηση στην Αθήνα, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δίνει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Επίσης, στα Προπύλαια βρίσκονται η Ρένα Δούρου, η Ράνια Σβίγγου και ο Νίκος Παππάς.

Τα βασικά αιτήματα των απεργών

Τα κεντρικά αιτήματα που οδήγησαν στην πανελλαδική απεργία είναι η άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και οι ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών για όλους τους εργαζομένους. Οι μηχανοδηγοί, ειδικότερα, διεκδικούν, πέραν των αυξήσεων, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς, όπως το Μετρό και το Τραμ, ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί. Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, επηρεάζοντας τα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας.

Προβλήματα και ρυθμίσεις στις αστικές συγκοινωνίες

Η απεργία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται πριν από τις 17:00.

Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών (Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα) θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας. Αντίθετα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αναμένεται να κινηθούν κανονικά. Οι αεροπορικές μετακινήσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα λόγω της απεργίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκαλώντας τις πρώτες καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου. Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται ήδη στη Σόλωνος, στη Σοφοκλέους, στην Ευριπίδου, στην Αθηνάς με κατεύθυνση προς την Ομόνοια, στην Πατησίων από το ύψος της Ευελπίδων προς το κέντρο, καθώς και στη συμβολή της Πανεπιστημίου με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki