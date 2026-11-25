Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας από εκείνη που παρουσιάζει η κυβέρνηση σκιαγραφούν στις εκθέσεις τους οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντίθετα, το ελληνικό οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί, παρά τη σταδιακή απόσυρση ενός από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι επιφυλάξεις των διεθνών οργανισμών

Οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ, ο καθένας με διαφορετική ένταση, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η βασική εστία ανησυχίας εντοπίζεται στην πορεία των επενδύσεων, καθώς θεωρούν ότι η αναπτυξιακή δυναμική ενδέχεται να μην διατηρηθεί με την ίδια ένταση μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν και οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν θεωρούν δεδομένο ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά μια διαφορετική εκτίμηση για τις πραγματικές αντοχές της ελληνικής οικονομίας και τις δυνατότητες του παραγωγικού της μοντέλου.

Η αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης

Στον αντίποδα των διεθνών προβλέψεων, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη. Το ελληνικό οικονομικό επιτελείο όχι μόνο δεν προβλέπει επιβράδυνση της οικονομίας το 2027, αλλά εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

Η εκτίμηση αυτή διατηρείται παρά τη σταδιακή απόσυρση ενός από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση διατηρεί μια προσέγγιση που διαφέρει σημαντικά από αυτή των διεθνών οργανισμών, όσον αφορά την ικανότητα της οικονομίας να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς χωρίς την έκτακτη χρηματοδοτική ώθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το χάσμα στις προβλέψεις για την ανάπτυξη

Οι προβλέψεις για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) αναδεικνύουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%, έναντι 2% που εκτιμάται για φέτος. Αυτό σηματοδοτεί μια ανοδική πορεία σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 1,5% το επόμενο έτος, δηλαδή το 2027, και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 2028. Ουσιαστικά, εκεί που η κυβέρνηση βλέπει επιτάχυνση της οικονομίας, οι Βρυξέλλες διακρίνουν μια περίοδο χαμηλότερων αναπτυξιακών επιδόσεων για την Ελλάδα.

Η απόκλιση στις επενδύσεις

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα στις προβλέψεις που αφορούν τις επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο έχει στηριχθεί το κυβερνητικό αναπτυξιακό αφήγημα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027.

Αντίθετα, η Κομισιόν τοποθετεί τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στο 2,6%. Πρόκειται για μια απόκλιση που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε διαφορετικά οικονομικά μοντέλα ή τεχνικές παραδοχές. Στην πραγματικότητα, οι δύο πλευρές έχουν πολύ διαφορετική εκτίμηση για τη δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να καλύψει το επενδυτικό κενό που θα αφήσει πίσω του το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ως παράγοντας

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών. Η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές προβλέψεις και στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών δεν είναι απλώς μια διαφορά μερικών δεκαδικών ψηφίων.

Αντιθέτως, αντανακλά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις πραγματικές αντοχές της ελληνικής οικονομίας, τις δυνατότητες του παραγωγικού της μοντέλου και, κυρίως, την ικανότητά της να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς χωρίς την έκτακτη χρηματοδοτική ώθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι το 2

Με πληροφορίες από: Topontiki