Η Motor Oil προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, σχεδιάζοντας επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου στοχεύει στον συνδυασμό της ενίσχυσης της παραδοσιακής δραστηριότητας της διύλισης με τη διεύρυνση της παρουσίας του σε νέους τομείς, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και η κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα σημαντικό ποσοστό, άνω του 40%, της λειτουργικής κερδοφορίας θα προέρχεται από δραστηριότητες εκτός των καυσίμων μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ενίσχυση της διύλισης στους Αγίους Θεοδώρους

Παρά τη στροφή προς νέες δραστηριότητες, το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων διατηρεί κεντρική θέση στον σχεδιασμό της Motor Oil. Ένα σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κατευθύνεται σε επενδύσεις στον τομέα της διύλισης. Αυτή η επιλογή αναδεικνύει το βάρος που συνεχίζει να αποδίδει ο όμιλος στην παραδοσιακή του δραστηριότητα.

Ο βασικός στόχος των επενδύσεων στο διυλιστήριο είναι η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυση της παραγωγής κατά περίπου 14%, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα από τα 220.000 στα 250.000 βαρέλια ημερησίως. Η παραγωγή και εμπορία καυσίμων παραμένει βασική πηγή κερδοφορίας και πεδίο νέων επενδύσεων για τον όμιλο, παρά τη σταδιακή αλλαγή του ευρύτερου ενεργειακού μείγματος.

Επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τη Motor Oil είναι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Βασικό όχημα για αυτή την επέκταση αποτελεί η εταιρεία MORE. Οι φιλόδοξοι στόχοι της MORE περιλαμβάνουν την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος άνω των 2 GW έως το 2030.

Παράλληλα, η MORE στοχεύει σε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) που θα ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προσπάθεια του ομίλου για τη δημιουργία περισσότερων πηγών εσόδων. Η ηλεκτρική ενέργεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό, με την εταιρεία να τοποθετείται τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια και τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Ο άξονας της κυκλικής οικονομίας

Ο τρίτος βασικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου είναι η κυκλική οικονομία. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση αποβλήτων και την ανάκτηση υλικών. Η Motor Oil επιδιώκει να δημιουργήσει αξία από την επαναχρησιμοποίηση πόρων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

Μαζί με τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, η κυκλική οικονομία συγκροτεί τους τρεις βασικούς τομείς που θα καθορίσουν την πορεία του ομίλου τα επόμενα χρόνια. Η συνολική εταιρική στρατηγική βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα ορυκτά, τα ανανεώσιμα και τα εναλλακτικά καύσιμα θα συνυπάρχουν στο ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας την ανάγκη για επενδύσεις σε διαφορετικές τεχνολογίες και υποδομές.

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης

Το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της Motor Oil συνοδεύεται από μια σημαντική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο όμιλος έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2022. Αυτή η επενδυτική δυναμική υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Παράλληλα με τις επενδύσεις, ο καθαρός δανεισμός της Motor Oil παρουσίασε αξιοσημείωτη υποχώρηση. Συγκεκριμένα, μειώθηκε στα 420 εκατομμύρια ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2026, από περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους. Αυτή η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την υλοποίηση των μελλοντικών σχεδίων.

Στρατηγική ισορροπία και προοπτικές

Η βασική επιδίωξη που προκύπτει από τον συνδυασμό όλων αυτών των κινήσεων είναι διττή: αφενός η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στον τομέα των καυσίμων και αφετέρου η απόκτηση μεγαλύτερης συμμετοχής στα συνολικά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ο όμιλος στοχεύει σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη που θα αξιοποιεί τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις νέες ευκαιρίες.

Ο ρυθμός με τον οποίο θα αλλάξει αυτή η ισορροπία μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα καθοριστεί από την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων. Η Motor Oil προχωρά σε ένα μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μείγματος, διατηρώντας την παραδοσιακή της δύναμη ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται δυναμικά σε αναδυόμενους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki