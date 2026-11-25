Χιλιάδες επιδοτούμενοι άνεργοι από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα λάβουν αυτόματα το δώρο Χριστουγέννων φέτος. Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη υποβολής κάποιας αίτησης από τους δικαιούχους. Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής αναμένεται να ανακοινωθεί από τον οργανισμό τις επόμενες ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων

Δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων κρίνονται όσοι άνεργοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον έναν ολόκληρο μήνα. Το κρίσιμο διάστημα επιδότησης είναι από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2026. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιδότηση πρέπει να έχει χορηγηθεί για έναν πλήρη μήνα εντός αυτής της περιόδου.

Το μέτρο αφορά χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους, αλλά όχι το σύνολο αυτών. Συγκεκριμένα, όσοι πληρούν το παραπάνω κριτήριο της διάρκειας επιδότησης εντός του καθορισμένου οκταμήνου, θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους. Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην αυτόματη πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αυτόματη καταβολή και ημερομηνία πληρωμής

Μία από τις βασικές διευκολύνσεις για τους δικαιούχους είναι ότι η διαδικασία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων θα γίνει αυτόματα. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ανέργους, όπως η συμπλήρωση ή υποβολή κάποιας αίτησης. Αυτό απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία και εξασφαλίζει την έγκαιρη πίστωση των ποσών.

Η ΔΥΠΑ έχει ανακοινώσει ότι η ημερομηνία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων θα γνωστοποιηθεί επίσημα σύντομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του οργανισμού για να ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα που θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του δώρου

Το ποσό του δώρου Χριστουγέννων δεν θα είναι το ίδιο για όλους τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του γίνεται αναλογικά. Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης ανεργίας που έλαβε ένας άνεργος, καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού διασφαλίζει ότι το ποσό είναι ανάλογο με τη διάρκεια της επιδότησης που έχει λάβει ο κάθε δικαιούχος.

Ειδικότερα, όσοι άνεργοι επιδοτήθηκαν για ολόκληρο το διάστημα των οκτώ μηνών, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, δικαιούνται πλήρες δώρο Χριστουγέννων. Το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, το ποσό θα υπολογιστεί αναλογικά, με βάση τις ημέρες επιδότησης που έχουν λάβει εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Έλεγχος στοιχείων επιδότησης μέσω ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία που αφορούν την επιδότησή τους, καθώς και τη διάρκεια αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οργανισμού απαιτεί τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, οι άνεργοι μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ και να δουν αναλυτικά τις πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση ανεργίας που έχουν λάβει. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει διαφάνεια και επιτρέπει στους δικαιούχους να επιβεβαιώσουν την επιλεξιμότητά τους και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού του δώρου τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki