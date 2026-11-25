Επιδότηση για την αποχέτευση: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αίτηση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ενδιαφέρονται να λάβουν επιδότηση για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης θα πρέπει να ελέγξουν την ημερομηνία της βεβαίωσης έγκρισης σύνδεσης. Το πρόγραμμα, το οποίο δέχεται αιτήσεις από τις 19 Δεκεμβρίου, αφορά εγκρίσεις που έχουν δοθεί μετά τις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές για τέσσερις μήνες, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ, και η ένταξη των δικαιούχων θα γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής, μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος.

Προϋποθέσεις για τη βεβαίωση έγκρισης

Η βεβαίωση έγκρισης σύνδεσης αποτελεί βασικό έγγραφο για την υποβολή αίτησης και εκδίδεται από τον δήμο ή τον αρμόδιο φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι απαραίτητο η ημερομηνία έκδοσης αυτής της βεβαίωσης να είναι μετά την 4η Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να γίνει δεκτή στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης.

Σε περιπτώσεις οικισμών όπου το τμήμα του αγωγού που καταλήγει στο ακίνητο κατασκευάζεται έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη, απαιτείται μια ειδική βεβαίωση κατασκευής για το συγκεκριμένο τμήμα. Και σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 4ης Φεβρουαρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε κατοικία ή επαγγελματικό χώρο. Το ακίνητο για το οποίο ζητείται η επιδότηση πρέπει να είναι δηλωμένο στο Ε9 του αιτούντος και να βρίσκεται σε έναν από τους 58 οικισμούς που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων οικισμών είναι διαθέσιμος στο Παράρτημα V του σχετικού ΦΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την περιοχή τους.

Διαδικασία υποβολής και συνιδιοκτησία

Για κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, επιτρέπεται η υποβολή μίας και μόνο αίτησης. Εάν το ακίνητο έχει περισσότερους συνιδιοκτήτες, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας εξ αυτών, εφόσον έχει τη συναίνεση όλων των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Στις πολυκατοικίες που περιλαμβάνουν χωριστές ιδιοκτησίες και λειτουργούν με κανονισμό, η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών είναι αυτή που εξουσιοδοτεί τον ιδιοκτήτη ο οποίος θα αναλάβει την υποβολή της αίτησης για την κοινή σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα.

Ύψος της επιδότησης και οικονομικά στοιχεία

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ και χορηγεί την ενίσχυση χωρίς να θέτει εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους. Τα ανώτατα όρια της επιδότησης διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την ανάγκη χρήσης αντλίας.

Συγκεκριμένα, για συνδέσεις που δεν απαιτούν αντλία, το όριο ανέρχεται στα 850 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και στα 1.050 ευρώ για τα νησιά. Όταν απαιτείται η χρήση αντλίας, τα αντίστοιχα ποσά φτάνουν τα 1.100 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και τα 1.300 ευρώ για τα νησιά. Εάν το κόστος των εργασιών υπερβεί αυτά τα όρια, τη διαφορά καλύπτει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών και πληρωμή

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του δέκα μήνες για να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης. Μετά την ολοκλήρωση, οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα, ώστε να προβεί στην πιστοποίηση της σύνδεσης.

Η πληρωμή της επιδότησης πραγματοποιείται εφάπαξ, μόλις ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της σύνδεσης. Η καταβολή γίνεται με βάση τα παραστατικά που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Με πληροφορίες από: Newsit