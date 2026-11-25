Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν προς τα 90 δολάρια, πάνω από 91 ευρώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να υποχωρεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διαπραγματεύονται πάνω από τα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των κλιμακούμενων επιθέσεων σε πλοία, αλλά και λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη που επηρεάζουν τα αποθέματα.

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent καταγράφει υποχώρηση, κινούμενη προς τα 90 δολάρια ανά βαρέλι. Παρόλα αυτά, το Brent κατάφερε να ανακτήσει τα κέρδη που είχε χάσει από την προηγούμενη συνεδρίαση, δείχνοντας μια τάση σταθεροποίησης παρά τις πιέσεις. Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι, ακολουθώντας ένα παρόμοιο μοτίβο.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές. Οι κλιμακούμενες επιθέσεις σε πλοία που κινούνται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συντηρούν αυξημένους τους κινδύνους εφοδιασμού από την περιοχή, δημιουργώντας ανησυχία στις αγορές για την απρόσκοπτη ροή του πετρελαίου.

Εντάσεις και απειλές στα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές δυνάμες ανακοίνωσαν ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα έπιασαν φωτιά, μετά από επίθεση με ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, απείλησαν να ενισχύσουν τον έλεγχο της συγκεκριμένης ναυτιλιακής διαδρομής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις κυρώσεις τους, στοχεύοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα του Ιράν. Επιπλέον, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την Τεχεράνη ως τον κύριο ύποπτο για κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον ενεργειακών δεξαμενόπλοιων. Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον έστειλε ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο, ενώ άλλα πλοία συμμετείχαν ενεργά στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμένων, ενισχύοντας την παρουσία τους στην περιοχή.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και τα αποθέματα

Παρά τις εντάσεις, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανέφερε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παρουσίασαν ανάκαμψη, φτάνοντας στο 74% των προπολεμικών επιπέδων. Ο IEA προέβλεψε επίσης ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να μετατραπεί σε πλεόνασμα αυτό το τρίμηνο, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη βιομηχανία έδειξαν αύξηση στα αποθέματα αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα, τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 100.000 βαρέλια, γεγονός που προστίθεται στην εικόνα της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

Η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Σε αυτό το ευρύτερο σκηνικό των ενεργειακών αγορών, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διατηρούνται πάνω από τα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτή η τιμή καταγράφεται μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις κερδών, υποδεικνύοντας μια ανοδική τάση στην ευρωπαϊκή αγορά αερίου. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές προβλέψεις, καθώς και τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης, καθώς αυτά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των τιμών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε όλη τη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει αρκετές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, οι οποίες έχουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου. Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για θέρμανση, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει τις αποσύρσεις φυσικού αερίου από τις αποθήκες.

Ευπάθεια της Ευρώπης λόγω περιορισμένων αποθεμάτων

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση όσον αφορά την επάρκεια φυσικού αερίου, ειδικά ενόψει του ακραίου κρύου. Η ήπειρος εισήλθε στην τρέχουσα χειμερινή περίοδο με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, καθιστώντας την πιο ευαίσθητη σε οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες. Η ανάγκη για θέρμανση σε συνδυασμό με τα ήδη περιορισμένα αποθέματα δημιουργεί πίεση στην αγορά και καθιστά την παρακολούθηση των αποθηκών και των καιρικών φαινομένων ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Newsit