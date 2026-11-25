Η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) διοργάνωσε πρόσφατα μια εκδήλωση, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα της απασχόλησης, οι αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας.

Οι εταιρείες που αποτελούν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας διατηρούν σήμερα 15.000 άμεσες θέσεις εργασίας, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική αγορά εργασίας. Το συνολικό αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση εκτιμάται σε 55.000 θέσεις εργασίας, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη επίδρασή της στην εθνική οικονομία.

Πέρα από τον αριθμό των θέσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ποιότητα της απασχόλησης. Οι μέσες αμοιβές στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας είναι περίπου 35% υψηλότερες από τον μέσο μισθό που καταγράφεται στην ελληνική οικονομία. Αυτό καταδεικνύει έναν κλάδο που επενδύει στους ανθρώπους του, προσφέροντας ποιοτικές συνθήκες εργασίας και σημαντικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Νέες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας

Οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξίσου ενθαρρυντικές, καθώς προβλέπεται η δημιουργία 2.500 νέων άμεσων θέσεων εργασίας εντός της επόμενης διετίας. Αυτή η ανάπτυξη αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το επενδυτικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία 10 νέων παραγωγικών μονάδων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη 14 νέων υποδομών Έρευνας και Ανάπτυξης, γεγονός που αναδεικνύει τη δέσμευση του κλάδου στην καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους τεχνικούς στην Ελλάδα.

Οι ανάγκες για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των νέων επενδύσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία των σύγχρονων υποδομών, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανάγκες του κλάδου είναι συγκεκριμένες και αφορούν μια σειρά από εξειδικευμένες ειδικότητες.

Στις ειδικότητες αυτές περιλαμβάνονται οι παρασκευαστές φαρμάκων, οι χειριστές γραμμών παραγωγής, οι τεχνικοί βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας. Η κάλυψη αυτών των θέσεων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Πρωτοβουλίες της ΠΕΦ για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, η ΠΕΦ αναπτύσσει συστηματικές πρωτοβουλίες με στόχο τη στενή σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσω του προγράμματος ΠΕΦ Professional Development, έχουν ήδη εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500 νέοι επιστήμονες, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις του κλάδου.

Επιπλέον, εκατοντάδες νέοι φοιτητές και απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιούν κάθε χρόνο την πρακτική τους άσκηση στις εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ. Αυτή η πρακτική εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής πράξης.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της, η ΠΕΦ προχώρησε και στη δημιουργία της Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη. Η Ακαδημία προσφέρει την ειδικότητα του «Παρασκευαστή Φαρμάκων», ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες στελέχωσης των νέων παραγωγικών μονάδων που αναπτύσσονται στην Αρκαδία. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.

Η δήλωση της υπουργού Νίκης Κεραμέως

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δυναμικού κλάδου υψηλής παραγωγικότητας, που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Η δήλωση της Υπουργού επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη δέσμευσή της στη δημιουργία ποιοτικών ευκαιριών απασχόλησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis