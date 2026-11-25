Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο βρίσκεται από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στο κατώφλι της Βουλής. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ψηφιακές πλατφόρμες, απλουστεύει τις γονικές άδειες και προβλέπει ένα δίχτυ ασφάλισης για τους νέους έως 26 ετών. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα της αγοράς παραμένει αν οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν στην πράξη ή θα μείνουν γράμμα κενό.

Ψηφιακές πλατφόρμες και ο ρόλος των αλγορίθμων

Η πλέον ηχηρή παρέμβαση του νομοσχεδίου αφορά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2024/2831, η οποία ρυθμίζει τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το delivery, οι ταχυμεταφορές και άλλες υπηρεσίες, υποχρεώνονται πλέον να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι για την κατανομή παραγγελιών και αμοιβών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θέτει σαφείς απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες των εργαζομένων. Επιπλέον, αποφάσεις που οδηγούν σε «ξαφνικό θάνατο», όπως η απενεργοποίηση λογαριασμού ή η διακοπή συνεργασίας, δεν θα μπορούν να λαμβάνονται αυτόματα από λογισμικό. Αντιθέτως, θα απαιτούν ανθρώπινη εποπτεία και θα παρέχεται δικαίωμα επανεξέτασης στον εργαζόμενο. Για την παρακολούθηση αυτών των ρυθμίσεων, δημιουργείται ειδικό μητρώο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Το μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας

Ένα κρίσιμο σημείο του νέου εργασιακού πλαισίου είναι το μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι, όταν οι πραγματικές συνθήκες δείχνουν πως η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο επί του εργαζομένου, η σχέση εργασίας θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως μισθωτή. Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας αναγράφει «ανεξάρτητος συνεργάτης».

Ωστόσο, εδώ κρύβεται και μία παγίδα, καθώς το τεκμήριο είναι μαχητό και όχι αυτόματο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εργαζόμενος που αμείβεται με «μπλοκάκι» και ενδεχομένως φοβάται να χάσει το μεροκάματό του, θα πρέπει είτε να εμπλακεί σε χρονοβόρες διαδικασίες διεκδίκησης των δικαιωμάτων του, είτε να αναμένει την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών της Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να αποδείξουν στην πράξη τον έλεγχο του αλγορίθμου από την πλατφόρμα.

Ο ρόλος των ελέγχων και οι προκλήσεις εφαρμογής

Η εφαρμογή των νέων κανόνων στην πράξη αποτελεί ένα κεντρικό στοίχημα για την αγορά εργασίας. Η απόσταση ανάμεσα στη διάταξη του νόμου και την καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα, είτε στον δρόμο είτε στο γραφείο, μετριέται από την ένταση των ελέγχων και τις πραγματικές ισορροπίες δυνάμεων. Χωρίς μαζικούς και στοχευμένους ελέγχους, υπάρχει ο κίνδυνος η «ανθρώπινη εποπτεία» να μετατραπεί σε μία τυπική σφραγίδα πάνω στις ήδη υπάρχουσες αλγοριθμικές ποινές.

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε τρία μέτωπα που χαρακτηρίζονται ως «καίρια» για την καθημερινότητα της αγοράς εργασίας. Αυτά είναι η ασυδοσία των αλγορίθμων στις ψηφιακές πλατφόρμες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια στις άδειες γονέων και φροντιστών, καθώς και τα ασφαλιστικά «κενά» που αντιμετωπίζουν οι νέοι που μπαινοβγαίνουν στην επισφαλή απασχόληση.

Διευκολύνσεις για γονείς και φροντιστές

Στο σκέλος που αφορά την οικογένεια, το νομοσχέδιο προχωρά σε διορθώσεις γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που ταλαιπωρούσαν τους εργαζομένους. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο να λύσουν πρακτικά τα χέρια, ιδίως για ζευγάρια που αλλάζουν δουλειά ή βρίσκονται στην ανάγκη να διαχειριστούν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές θεωρούνται καλοδεχούμενες, καθώς απλουστεύουν τις διαδικασίες για τις γονικές άδειες, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συχνά καθιστούσαν δύσκολη την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από τους γονείς και τους φροντιστές.

Ασφαλιστικό δίχτυ για νέους έως 26 ετών

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψη ενός «διχτυού» ασφάλισης για τους νέους ανθρώπους έως 26 ετών. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ασφαλιστικών «κενών» που συχνά δημιουργούνται για τους νέους που εισέρχονται και εξέρχονται από την επισφαλή απασχόληση.

Με αυτή την πρόβλεψη, το νομοσχέδιο επιχειρεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία σε μία ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν ασταθείς συνθήκες εργασίας και δυσκολίες στην κατοχύρωση πλήρων ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki