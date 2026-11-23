Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ξεπερνώντας το 7% και φτάνοντας τα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στην Ευρώπη εντείνουν τις ανησυχίες για τον επαρκή εφοδιασμό. Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 92 δολαρίων το βαρέλι, με την παγκόσμια προσφορά να συγκρατεί τις τιμές, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν πάνω από 7%, προσεγγίζοντας τα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Αυτή η άνοδος σηματοδοτεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Η αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στις ψυχρότερες προβλέψεις για τον καιρό, οι οποίες ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια του εφοδιασμού στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη Βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να πέσουν κάτω από τους εποχιακούς μέσους όρους. Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση, οδηγώντας σε επιτάχυνση της άντλησης φυσικού αερίου από τις αποθήκες. Οι αποθήκες αυτές, όπως αναφέρεται, βρίσκονται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα από τα ιστορικά.

Η κατάσταση των αποθηκών φυσικού αερίου

Από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, στα τέλη Οκτωβρίου, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αποσύρει έναν καθαρό όγκο φυσικού αερίου που αντιστοιχεί περίπου στο 11% των 51,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που διοχετεύθηκαν στις αποθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτή η σημαντική ανάληψη έχει ως αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να είναι πλέον λιγότερο από 70% γεμάτες.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό πληρότητας των αποθηκών ανέρχεται στο 69,17%. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες, δημιουργεί ένα εύθραυστο ισοζύγιο εφοδιασμού, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση και γεωπολιτικές επιδράσεις

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 92 δολαρίων το βαρέλι, με την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς να συντηρεί τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Νωρίτερα, η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, πριν σταθεροποιηθεί υψηλότερα, ξεκινώντας την τέταρτη εβδομάδα πτώσης. Το αργό WTI διαπραγματεύτηκε ελαφρώς υψηλότερα από τα 83 δολάρια στις συναλλαγές της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026.

Οι προσδοκίες για ισχυρή παγκόσμια προσφορά υπερίσχυσαν των ανησυχιών που προκαλούνται από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Παρά τις σποραδικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ, οι αποστολές πετρελαίου συνέχισαν να διακινούνται μέσω του Περσικού Κόλπου.

Προβλέψεις για την προσφορά και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ένα παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα για το τρέχον τρίμηνο. Παράλληλα, η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκύψει υπερπροσφορά και το επόμενο έτος, ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς με επαρκή διαθεσιμότητα.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Μπαχρέιν το Σαββατοκύριακο, συνεχίζοντας να στοχεύει αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι ενδέχεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki