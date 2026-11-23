Η ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης στις τιμές χονδρικής τις τελευταίες ημέρες, σε αντίθεση με την ασταθή κατάσταση που επικρατούσε στο πρώτο μισό του τρέχοντος μήνα. Η υποχώρηση αυτή προσφέρει ένα σαφώς πιο ευνοϊκό εύρος τιμών για τους τελικούς καταναλωτές. Παράλληλα, όμως, η υπόλοιπη Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάζουν αρνητικά τη βιομηχανική παραγωγή.

Η αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, την τελευταία εβδομάδα, η τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική πτώση. Από τα επίπεδα των 250-300 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), υποχώρησε σε ένα εύρος μεταξύ 121 και 180 ευρώ ανά MWh. Αυτή η αντιστροφή της προηγούμενης ανοδικής τάσης θεωρείται ιδιαίτερα θετική για την εγχώρια αγορά ενέργειας.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται σε συγκεκριμένους παράγοντες. Ένας από τους βασικότερους είναι η επάνοδος της παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υψηλότερες στροφές. Χαρακτηριστικό είναι ότι την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 72% των συνολικών αναγκών της χώρας, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο.

Ο ρόλος των πυρηνικών σταθμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η επαναλειτουργία σημαντικών ενεργειακών μονάδων συνέβαλε επίσης στην ομαλοποίηση της κατάστασης. Η επαναλειτουργία του ενός πυρηνικού αντιδραστήρα του σταθμού Τσερναβόδα στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία, επανέφερε μια σημαντική ισχύ βάσης.

Αυτή η προσθήκη ενέργειας, η οποία παράγεται με χαμηλό κόστος, είχε θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των τιμών και στην Ελλάδα, μέσω των διασυνδέσεων.

Τα προβλήματα συνεχίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη

Παρά την ευνοϊκή εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η κατάσταση στην υπόλοιπη ήπειρο παραμένει προβληματική. Για τη Δευτέρα, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία καταγράφουν τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος που κινούνται κοντά στα 220-240 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτές οι τιμές είναι σαφώς υψηλότερες σε σχέση με την ελληνική αγορά.

Η κατάσταση αυτή έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, με τις τιμές του ρεύματος αυτόν τον μήνα να είναι υψηλότερες στις προαναφερθείσες χώρες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Το φαινόμενο αυτό υποδεικνύει μια εδραιωμένη δυσκολία στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Επιπτώσεις στις βιομηχανίες και μέτρα αντιμετώπισης

Οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν άμεσες επιπτώσεις στον βιομηχανικό τομέα. Σύμφωνα με αναφορές, γερμανικές βιομηχανίες έχουν αναγκαστεί να απομειώσουν την παραγωγή τους κατά τις πιο ακριβές ημέρες. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «καταστροφή της ζήτησης», είχε παρατηρηθεί και κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η μεταποίηση στην Ευρώπη βρίσκεται εγκλωβισμένη στις «δαγκάνες» του διπλού κόστους, το οποίο προκύπτει τόσο από τον ηλεκτρισμό όσο και από το φυσικό αέριο. Αντιμέτωπη με αυτή την πρόκληση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επιστρατεύσει και πάλι μονάδες άνθρακα που είχαν τεθεί σε ψυχρή εφεδρεία, καθώς θεωρούνται οικονομικότερες αυτή τη χρονική περίοδο σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μονάδες αερίου.

Με πληροφορίες από: Newsit