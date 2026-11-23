Τράπεζες: Πακτωλός κερδών και μερισμάτων, αλλά δάνεια με το σταγονόμετρο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Η εικόνα που αναδεικνύεται από τα οικονομικά αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για το εννεάμηνο του 2026 παρουσιάζει μια διπλή όψη. Ενώ οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη δισεκατομμυρίων και προχωρούν σε γενναιόδωρες διανομές προς τους μετόχους τους, οι χρηματοδοτήσεις προς τα νοικοκυριά και ένα μεγάλο μέρος της πραγματικής οικονομίας παραμένουν περιορισμένες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις απορροφούν τη μερίδα του λέοντος των νέων εκταμιεύσεων, δημιουργώντας ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με την πρόσβαση στο τραπεζικό χρήμα.

Καθαρά κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank, κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,82 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2026. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οπότε τα κέρδη είχαν ανέλθει σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Eurobank παρουσίασε κέρδη 1,161 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη 996 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε κέρδη 893 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank σημείωσε καθαρά κέρδη 766 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ευρωστία των οικονομικών αποτελεσμάτων του τραπεζικού κλάδου.

Αύξηση εσόδων από τόκους και προμήθειες

Η κερδοφορία των τραπεζών ενισχύθηκε σημαντικά και από τις βασικές τους δραστηριότητες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν συνολικά σε 6,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτή η άνοδος υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα των τραπεζών στη διαχείριση των επιτοκίων και των δανείων τους.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες έφθασαν περίπου τα 2,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 29,4%. Οι τράπεζες συνεχίζουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις από τις κύριες πηγές εσόδων τους, γεγονός που συνεισφέρει στην ισχυρή τους οικονομική θέση.

Γενναιόδωρες διανομές στους μετόχους

Η ευρωστία των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών μεταφράζεται και σε σημαντικές ανταμοιβές για τους μετόχους τους. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προγραμματίσει ενδιάμεσες καταβολές προμερισμάτων, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε περίπου 690 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε διανομή 230 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank θα διανείμει 214 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έχει προγραμματίσει διανομή 124,2 εκατ. ευρώ, και η Τράπεζα Πειραιώς περίπου 124 εκατ. ευρώ. Αυτά τα ποσά επιβεβαιώνουν ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει πλέον αφήσει οριστικά πίσω του την περίοδο των ζημιών και των ανακεφαλαιοποιήσεων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή κερδοφορίας.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Το κρίσιμο ερώτημα

Παρά την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει σχετικά με το ποιοι τελικά αποκτούν πρόσβαση στο τραπεζικό χρήμα και με ποιους όρους. Η κατανομή των εκταμιεύσεων αποκαλύπτει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην επιχειρηματική και τη λιανική τραπεζική.

Οι χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στον επιχειρηματικό τομέα, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να απορροφούν τη μερίδα του λέοντος. Αντιθέτως, τα νοικοκυριά απορροφούν συγκριτικά μικρό μερίδιο των νέων εκταμιεύσεων, ενώ η χρηματοδότηση σημαντικού μέρους της οικονομίας παραμένει ζητούμενο. Η αποκατάσταση της κερδοφορίας των τραπεζών δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη διεύρυνση της πρόσβασης όλων των κατηγοριών δανειοληπτών στη χρηματοδότηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki