Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), μέσω του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, φέρνει σημαντικές αλλαγές που μετατοπίζουν το βάρος από την τιμωρία του οδηγού στην είσπραξη και την επιτήρηση. Ενώ σταματά την «ακινητοποίηση» των οδηγών για ήπιες παραβάσεις, αυξάνει παράλληλα το τιμολόγιο των προστίμων και επιβάλλει νέα έξοδα εξοπλισμού και παραβόλων στην αγορά. Το νομοσχέδιο, που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου Κώτσηρα, ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) και αναμένεται να επιφέρει ανατροπές τόσο στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και στις εξετάσεις οδήγησης.

Η νέα φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές

Η νέα αρχιτεκτονική του ΚΟΚ, όπως διαμορφώνεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εστιάζει στην ενίσχυση της επιτήρησης μέσω τεχνολογικών μέσων και στην άμεση χρηματική επιβάρυνση των παραβατών. Αυτό σημαίνει ακριβότερες κλήσεις για παραβάσεις στάθμευσης, αυστηρότερες κυρώσεις για μη αναγνώσιμες πινακίδες και υποχρεωτικές επενδύσεις σε κάμερες 360° και ψηφιακά μητρώα. Η μετατόπιση αυτή από τη διοικητική «ακινητοποίηση» του πολίτη, όπως η αφαίρεση διπλώματος, στην απευθείας χρηματική επιβάρυνση, αποτελεί κεντρικό πυλώνα των επερχόμενων αλλαγών.

Το νομοσχέδιο έχει ένα έντονο οικονομικό και λειτουργικό αποτύπωμα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τους οδηγούς, τους επαγγελματίες, τις σχολές οδηγών και τις εταιρείες μεταφορών. Θεσπίζονται αυστηροί κανόνες επιτήρησης με τη χρήση καμερών και ψηφιακών μητρώων, ενισχύοντας τον έλεγχο και την καταγραφή των παραβάσεων.

Αλλαγές στα πρόστιμα στάθμευσης και την αφαίρεση διπλώματος

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τις απλές παραβάσεις στάθμευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, καταργείται το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ένα μέτρο που συχνά μπλόκαρε την επαγγελματική και καθημερινή μετακίνηση των πολιτών για παραβάσεις ήσσονος σημασίας. Ωστόσο, η κατάργηση αυτή συνοδεύεται από την αύξηση του χρηματικού προστίμου. Η επιλογή του κράτους είναι πλέον η άμεση είσπραξη έναντι ενός μέτρου που είχε ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών.

Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κατηγορία και περιορισμοί για νέους οδηγούς

Για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη επέκταση άδειας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως για παράδειγμα μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού ή επαγγελματικό όχημα, το χρηματικό πρόστιμο παραμένει ως έχει. Ωστόσο, η διάρκεια της αφαίρεσης διπλώματος μειώνεται σημαντικά, από έναν χρόνο σε έναν μήνα. Αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι ο παραβάτης θα προχωρήσει στην έκδοση της απαιτούμενης επέκτασης, διαδικασία που συνεπάγεται και το αντίστοιχο κόστος παραβόλων και εκπαίδευσης.

Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικοί περιορισμοί για τους νέους οδηγούς, όσον αφορά την οδήγηση οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ιπποδύναμης. Με τον τρόπο αυτό, κλείνει ένα κενό ασφαλείας που απασχολούσε έντονα τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τις αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια για αυτή την ευαίσθητη ομάδα οδηγών.

Αυστηροποίηση για πινακίδες και υπεράριθμους επιβάτες

Εν όψει της μαζικής ενεργοποίησης των ψηφιακών καμερών καταγραφής παραβάσεων, αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους κυκλοφορούν με πινακίδες φθαρμένες, καλυμμένες ή τοποθετημένες με τρόπο που δεν επιτρέπει την ανάγνωσή τους από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων συστημάτων επιτήρησης και στην αποτροπή της παραβίασης των κανόνων.

Τέλος, εισάγεται μια νέα ειδική κύρωση για λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, όπως τα ΚΤΕΛ, τα οποία μεταφέρουν υπεράριθμους επιβάτες. Η νέα αυτή παράβαση έρχεται να καλύψει ένα υφιστάμενο κενό και να ενισχύσει την ασφάλεια των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki