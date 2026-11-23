Στασιμότητα στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα το 2026: Μόλις 1.074 ευρώ καθαρά, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ

Μια ανησυχητική εικόνα για τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ). Η ανάλυση της Ένωσης βασίζεται στα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο του 2026. Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτουν χαμηλές αποδοχές, εκτεταμένη μερική απασχόληση και σημαντικές μισθολογικές ανισότητες.

Συγκεκριμένα, ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 1.234 ευρώ. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΝΥΠΕΚΚ, αντιστοιχεί σε 1.073,58 ευρώ καθαρά. Την ανάλυση υπογράφει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και η ανάλυση της ΕΝΥΠΕΚΚ

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, όπως παρουσιάζονται από την ΕΝΥΠΕΚΚ, σκιαγραφούν μια πραγματικότητα όπου οι μέσες αποδοχές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Ο μέσος μεικτός μισθός των 1.234 ευρώ και ο καθαρός των 1.073,58 ευρώ αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα για τον Απρίλιο του 2026. Αυτά τα νούμερα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένης της συνεχιζόμενης ακρίβειας, του υψηλού στεγαστικού κόστους και της συμπίεσης της αγοραστικής δύναμης που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Η Ένωση τονίζει ότι η κυβέρνηση προβάλλει τις αυξήσεις των αποδοχών ως βασικό αποτέλεσμα της οικονομικής της πολιτικής. Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, όπως τα ερμηνεύει η ΕΝΥΠΕΚΚ, αμφισβητεί την εικόνα συνεχούς βελτίωσης των μισθών.

Η οριακή υποχώρηση των αποδοχών

Η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι οι μέσες αποδοχές παρουσίασαν οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση των στοιχείων Δεκεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, προκύπτει ότι ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε από 1.397,95 ευρώ σε 1.395,48 ευρώ. Αυτό σημαίνει μια μείωση κατά 2,47 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο συνολικός μέσος μεικτός μισθός, που περιλαμβάνει όλες τις μορφές απασχόλησης, υποχώρησε από 1.234,42 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 σε 1.234 ευρώ τον Απρίλιο του 2026. Η μείωση αυτή ανέρχεται στα 42 λεπτά. Η σύγκριση αφορά δύο συγκεκριμένους μήνες και δεν ισοδυναμεί με ετήσια μεταβολή, αλλά δείχνει μια τάση στασιμότητας ή και μικρής πτώσης.

Η σημασία της μερικής απασχόλησης

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει μια κρίσιμη διαφοροποίηση μεταξύ του μέσου μισθού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και του μέσου μισθού στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Η διαφορά αυτή δεν είναι αμελητέα και είναι σημαντική για την κατανόηση της πραγματικής κατάστασης των εργαζομένων.

Όταν παρουσιάζεται μόνο ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, δεν αποτυπώνεται η πραγματικότητα των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο. Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, 603.794 ασφαλισμένοι εργάζονταν με μερική απασχόληση τον Απρίλιο του 2026, ενώ 2.198.173 καταγράφονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η Ένωση υπολογίζει τη μερική απασχόληση περίπου στο 24% των δύο αυτών κατηγοριών, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό χρειάζεται προσοχή, καθώς το συνολικό πλήθος ασφαλισμένων που παρατίθεται στην ίδια έκθεση είναι μεγαλύτερο.

Προβληματισμός για την αγοραστική δύναμη

Η εικόνα των χαμηλών και οριακά υποχωρούντων μισθών, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη μερική απασχόληση, δημιουργεί προβληματισμό για την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών. Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος και η συμπίεση της αγοραστικής δύναμης εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την προβολή των αυξήσεων των αποδοχών ως βασικό αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής. Η Ένωση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και τις πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki