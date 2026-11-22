Η βρετανική αγορά λιανικού εμπορίου βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ανατροπές, καθώς η συνεχής επέκταση κινεζικών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως οι Shein και Temu, έχει προκαλέσει αναταράξεις. Οι πλατφόρμες αυτές προσελκύουν εκατομμύρια καταναλωτές προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ενισχύοντας την παρουσία τους στη βρετανική αγορά.

Απέναντι σε αυτή τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση του καθεστώτος δασμολογικής απαλλαγής για τα μικροδέματα. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως τον Οκτώβριο του 2028, με τους εγχώριους λιανοπωλητές να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, προειδοποιώντας για άνισους όρους ανταγωνισμού.

Η επέλαση των κινεζικών πλατφορμών

Οι κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες Shein και Temu έχουν ανατρέψει τα δεδομένα στο βρετανικό λιανεμπόριο. Η προσέλκυση εκατομμυρίων καταναλωτών οφείλεται στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές και στην ευρεία ποικιλία προϊόντων που προσφέρουν. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των εισαγωγών προϊόντων μικρής αξίας από την Κίνα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εγχώριοι λιανοπωλητές εκφράζουν έντονες ανησυχίες, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Προειδοποιούν για τη δημιουργία άνισων όρων ανταγωνισμού και για τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της επέκτασης αυτών των πλατφορμών.

Τετραπλασιασμός της αξίας των εισαγωγών

Η αξία των μικροδεμάτων που εισάγονται από την Κίνα στη Βρετανία έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η αξία αυτή έχει τετραπλασιαστεί, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής φορολογικής και τελωνειακής αρχής HM Revenue & Customs, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, η αξία των κινεζικών εισαγωγών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς ανήλθε από 1,3 δισ. λίρες σε 5,3 δισ. λίρες. Αυτή η αύξηση καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των δύο οικονομικών ετών που έληξαν το 2025-2026.

Το καθεστώς de minimis και το όριο των 135 λιρών

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που ευνοούν τις συγκεκριμένες εισαγωγές είναι το καθεστώς de minimis. Αυτό το καθεστώς, που προέρχεται από τη λατινική φράση «de minimis non curat lex» (ο νόμος δεν ασχολείται με τα ασήμαντα), προβλέπει απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για αποστολές χαμηλής αξίας.

Στη Βρετανία, το σχετικό όριο για την εφαρμογή του καθεστώτος de minimis διαμορφώνεται στις 135 λίρες. Αυτό σημαίνει ότι προϊόντα αξίας έως το συγκεκριμένο ποσό μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να εισάγονται χωρίς την επιβολή των συνήθων εισαγωγικών δασμών, παρέχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις κινεζικές πλατφόρμες.

Σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση της απαλλαγής

Αντιμέτωπη με τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών και τις πιέσεις από τους εγχώριους λιανοπωλητές, η βρετανική κυβέρνηση έχει καταστρώσει σχέδια για την κατάργηση του καθεστώτος δασμολογικής απαλλαγής για τα μικροδέματα. Η εν λόγω αλλαγή αναμένεται να εφαρμοστεί έως τον Οκτώβριο του 2028.

Η επικείμενη μεταβολή θα επηρεάσει τις αποστολές προϊόντων αξίας 135 λιρών ή λιγότερο, οι οποίες επί του παρόντος επωφελούνται από το ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Με αυτή την κίνηση, η κυβέρνηση επιδιώκει να προσαρμόσει το σύστημα εισαγωγών στις νέες συνθήκες της ψηφιακής αγοράς, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης ισορροπίας μεταξύ των εγχώριων και των διεθνών επιχειρήσεων.

Αντιδράσεις από τον κλάδο του λιανεμπορίου

Παρά τα κυβερνητικά σχέδια, ο κλάδος του λιανεμπορίου εκφράζει επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών. Ο Τομ Άιρονσαϊντ, διευθυντής πολιτικής στον εμπορικό οργανισμό British Retail Consortium, δήλωσε στους Financial Times ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα «σημαίνει δύο ακόμη χρόνια αδράνειας».

Σύμφωνα με τον κ. Άιρονσαϊντ, η καθυστέρηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει «ακόμη πιο ελκυστικό για τους διαδικτυακούς πωλητές από το εξωτερικό», υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι βρετανικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit