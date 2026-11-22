Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν αρχίσει να ψωνίζουν με εντατικούς ρυθμούς, διαμορφώνοντας μια νέα οικονομική πραγματικότητα, την οποία κάποιοι αποκαλούν «οικονομία της ημέρας της κρίσης». Αυτή η τάση παρατηρείται λόγω των αλλεπάλληλων τεχνολογικών μπλακάουτ που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες διάφορους τομείς, από τη Microsoft και τις τράπεζες μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA). Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών που αναλύθηκαν για το CNBC, οι δαπάνες για είδη έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 400% μεταξύ 12 και 17 Νοεμβρίου.

Τα αλλεπάλληλα τεχνολογικά μπλακάουτ και οι επιπτώσεις τους

Τα τεχνολογικά μπλακάουτ, τα οποία ακολούθησαν κυβερνοεπιθέσεις σε όλο τον κόσμο, είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Αυτά τα περιστατικά καθήλωσαν αεροσκάφη, διέκοψαν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επιβράδυναν τις τραπεζικές συναλλαγές, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, οι οποίοι εκφράζουν φόβους τόσο για κυβερνοεπιθέσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και για την κατάσταση των ενεργειακών δικτύων της χώρας. Οι διακοπές αυτές έχουν αναδείξει την ευπάθεια των σύγχρονων υποδομών σε πιθανές απειλές.

Η ανησυχία των καταναλωτών και οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις

Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές προετοιμάζονται εντατικά για το ενδεχόμενο μιας τεχνολογικής κατάρρευσης μεγαλύτερης κλίμακας ή για κάποιο άλλο έκτακτο περιστατικό. Αυτή η προετοιμασία λαμβάνει χώρα παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτές τις δυσλειτουργίες δεν κρύβεται κάποιος κακόβουλος δράστης, όπως παρουσιάζουν φήμες και εικασίες που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η ανησυχία των πολιτών παραμένει, οδηγώντας τους σε προληπτικές ενέργειες.

Παραδείγματα προετοιμασίας: Η περίπτωση της Τσεπέντα στο Χιούστον

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προετοιμασίας αποτελεί η περίπτωση μιας κατοίκου του Χιούστον, όπως αναφέρθηκε από το CNBC. Η 39χρονη Τσεπέντα, μητέρα τριών παιδιών, προχώρησε σε αγορές προπανίου και καυσίμου για αναπτήρες. Στόχος της ήταν να μπορέσει να τροφοδοτήσει εξοπλισμό μαγειρέματος και θέρμανσης που λειτουργεί χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, η ίδια ενίσχυσε τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης της οικογένειάς της με τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα για αλλεργίες. Αυτή η προετοιμασία έγινε για την περίπτωση που η οικογένειά της αναγκαστεί να παραμείνει εγκλωβισμένη στο σπίτι για αρκετές ημέρες, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η Τσεπέντα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω φροντίσει ώστε η οικογένειά μου να έχει τροφή, καθαριότητα, νερό, ζεστασιά και ασφάλεια». Πρόσθεσε επίσης ότι «Είναι προτιμότερο να έχεις αυτά τα πράγματα και να μην τα χρειαστείς, παρά να τα χρειαστείς και να μην τα έχεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προληπτικής δράσης.

Κατακόρυφη αύξηση στις δαπάνες για είδη έκτακτης ανάγκης

Συνολικά, τουλάχιστον έξι τεχνολογικά μπλακάουτ καταγράφηκαν στις ΗΠΑ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 17 Νοεμβρίου. Αυτή η σειρά γεγονότων συνέπεσε με μια δραματική αύξηση στις αγορές ειδών που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών μέσω καρτών, τα οποία αναλύθηκαν ειδικά για το CNBC, οι δαπάνες σε μάρκες που αφορούν είδη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατακόρυφα. Η αύξηση αυτή έφτασε περίπου το 400% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αναδεικνύοντας την έντονη ανησυχία των καταναλωτών.

Η εταιρεία Ready America, η οποία ειδικεύεται σε προϊόντα όπως κιτ επιβίωσης, συσκευασμένο νερό και ενεργειακές μπάρες υψηλής θερμιδικής αξίας, έχει δει τις πωλήσεις της μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών να σημειώνουν αύξηση περίπου πέντε φορές πάνω τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, και εταιρικοί πελάτες διατηρούν προμήθειες της συγκεκριμένης εταιρείας, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit