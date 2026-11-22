Ο όμιλος Quest εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών ανακατατάξεων, με δύο βασικές στρατηγικές κινήσεις να διαμορφώνουν το μέλλον του. Συγκεκριμένα, προετοιμάζει την εισαγωγή της θυγατρικής Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει υπό τον πλήρη έλεγχό του την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αποσκοπεί στην ανάδειξη της αξίας των θυγατρικών εταιρειών, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ομίλου και στην αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Η αυτόνομη πορεία της Uni Systems στο Χρηματιστήριο

Το σημαντικότερο ορόσημο για τον όμιλο Quest τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027, οπότε και προγραμματίζεται η αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της Uni Systems. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση ενός ποσοστού μεταξύ 25% και 30% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, με την Quest να διατηρεί τον έλεγχο της θυγατρικής της. Η κίνηση αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής αποτίμησης για μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του ομίλου.

Η Uni Systems έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και στην υλοποίηση τεχνολογικών υποδομών, με ένα σημαντικό μέρος των εργασιών της να προέρχεται από το εξωτερικό. Η αυτόνομη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο αναμένεται να διευρύνει την επενδυτική της βάση και να ενισχύσει τη διαφάνεια ως προς την αποτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της.

Η επιστροφή της ACS στον όμιλο Quest

Παράλληλα με τα σχέδια για τη Uni Systems, ο όμιλος Quest προχωρά στην επαναγορά του 20% της ACS. Η επαναγορά γίνεται από τη γερμανική εταιρεία GLS, έναντι του ποσού των περίπου 37 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή έρχεται μετά την απόφαση της γερμανικής εταιρείας να μην προχωρήσει στην απόκτηση του υπολοίπου 80% της ACS, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επιστροφή της ACS στον πλήρη έλεγχο του ομίλου Quest δημιουργεί νέα δεδομένα στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Η Quest αποκτά εκ νέου το σύνολο της συμμετοχής της σε μια δραστηριότητα που διαθέτει σημαντικό δίκτυο και ισχυρή παρουσία στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές για πιθανές μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες στον συγκεκριμένο κλάδο. Στο τραπέζι παραμένει ακόμη και το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της ACS στο Χρηματιστήριο, αν και αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον όμιλο.

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη και στρατηγικοί σχεδιασμοί

Η στρατηγική αυτή του ομίλου Quest στηρίζεται σε ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη, τα οποία καταγράφηκαν στο εννεάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το EBITDA ανήλθε στα 78 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 42,2 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,7%.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος εξετάζει την αποχώρηση από τις εμπορικές του δραστηριότητες στη Ρουμανία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον περιορισμό της έκθεσης σε δραστηριότητες που δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.

Η επόμενη περίοδος για την Quest

Η επόμενη περίοδος αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία του ομίλου Quest. Η επιτυχία της εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο, η περαιτέρω ενίσχυση της ACS υπό τον πλήρη έλεγχο του ομίλου, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία και την εξέλιξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki