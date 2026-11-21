Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης της ηγεσίας της, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να έχουν υποβάλει τους υποψηφίους τους για την κάλυψη δύο επικείμενων κενών θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός πολιτικού πακέτου συμφωνίας που αναμένεται να διαμορφώσει την ηγεσία του θεσμού για τα επόμενα χρόνια. Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί μια στροφή προς λιγότερους πολιτικούς και περισσότερους τεχνοκράτες.

Η νέα προεδρία και οι κομβικοί ρόλοι

Η νέα αυτή διάταξη ανοίγει τον δρόμο για τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ. Η ανάληψη των καθηκόντων του αναμένεται μόλις η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρήσει από τη θέση της, στις 7 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, το Βερολίνο πρότειψε τον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, για τη θέση του επόμενου επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ. Αυτή η θέση θα καταστεί κενή μετά την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας του σημερινού Ιρλανδού κατόχου της, Φίλιπ Λέιν, στις 31 Μαΐου.

Το Παρίσι από την πλευρά του πρότεινε τη Λοράνς Μπουν, η οποία σήμερα είναι επικεφαλής της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στη Santander. Η κυρία Μπουν, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και πολιτική σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προτείνεται για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των αγορών της ΕΚΤ. Η θέση αυτή θα είναι διαθέσιμη από τις 4 Ιανουαρίου, όταν η Ιζαμπέλ Σνάμπελ αποχωρήσει από την ΕΚΤ για να αναλάβει καθήκοντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η σημασία της θέσης των αγορών

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός της, η Λοράνς Μπουν θα αναλάβει μια κομβική θέση στην Τράπεζα. Ο ρόλος της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε περίπτωση που οι πιέσεις στις αγορές γαλλικών και άλλων ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων συνεχίσουν να εντείνονται. Πρόκειται για έναν σαφή κίνδυνο, όπως προκύπτει από τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δείχνουν ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα πολλών χωρών της ευρωζώνης θα διευρυνθούν το επόμενο έτος.

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Πίτερ Πρεά, είχε δηλώσει τον Οκτώβριο σε συνέντευξή του ότι ο ρόλος που αφορά τις αγορές αποκτά τη μεγαλύτερη σημασία όταν οι εντάσεις στις αγορές αυξάνουν την πίεση προς την ΕΚΤ να παρέμβει στις αγορές ομολόγων.

Οι προσδοκίες για το νέο διοικητικό συμβούλιο

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ολλανδία ήλπιζε να εξασφαλίσει την κορυφαία θέση στην ΕΚΤ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα ήταν απαράδεκτο για τις πιο ήπιες νομισματικές δυνάμεις του Νότου να τοποθετηθούν ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός υποστηρικτής της αυστηρής νομισματικής πολιτικής στις δύο θέσεις που θεωρούνται συνήθως οι πλέον επιδραστικές στην ΕΚΤ.

Ο Stefan Gerlach, επικεφαλής οικονομολόγος της EFG, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο θα είναι πολύ ισχυρό. Όπως δήλωσε, θα συνδυάζει βαθιά οικονομική τεχνογνωσία, εκτεταμένη εμπειρία στη χάραξη πολιτικής και ισχυρά διεθνή δίκτυα. Όλα αυτά είναι σημαντικά προσόντα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ αντιμετωπίζει σημαντική οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα.

Στροφή προς την τεχνοκρατική προσέγγιση

Ένα διοικητικό συμβούλιο με ισχυρή οικονομική τεχνογνωσία θα σηματοδοτούσε ρήξη με την προηγούμενη σύνθεση. Η νέα προσέγγιση επικεντρώνεται περισσότερο στην τεχνοκρατική γνώση και την εμπειρία, σε αντίθεση με την προηγούμενη σύνθεση, η οποία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για μια διοίκηση που θα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis