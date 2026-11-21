Η Anthropic, δημιουργός του chatbot «Claude», πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πρεμιέρα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και εκτοξεύοντας την αποτίμηση της εταιρείας. Ωστόσο, ο αρχικός ενθουσιασμός διαδέχθηκε μια απότομη αντιστροφή του κλίματος, με τη μετοχή της να καταγράφει σημαντική πτώση ήδη από τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης. Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες των ειδικών για τη σταθερότητα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και τις ευρύτερες προκλήσεις του κλάδου.

Η εντυπωσιακή είσοδος της anthropic στο χρηματιστήριο

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic, μιας από τις πιο πολυσυζητημένες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης την Πέμπτη, η μετοχή της εκτοξεύθηκε αρχικά κατά 34%, ωθώντας προσωρινά την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια. Η θερμή υποδοχή από την αγορά είχε ως αποτέλεσμα ο δημιουργός του chatbot «Claude» να καταστεί μία από τις πιο αξιόλογες εταιρείες παγκοσμίως μετά από μόλις μία ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τελικά, η μετοχή της Anthropic έκλεισε την πρώτη ημέρα περίπου 17% υψηλότερα από την τιμή της αρχικής δημόσιας εγγραφής (IPO), διαμορφώνοντας την τιμή της λίγο πάνω από τα 97 δολάρια και τη χρηματιστηριακή της αξία στα 1,7 τρισ. δολάρια. Αυτή η εντυπωσιακή πρεμιέρα καθιστά την IPO ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία, καθώς οι 980 εκατομμύρια μετοχές που πωλήθηκαν συγκέντρωσαν 81 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 75 δισ. δολαρίων που κατείχε η SpaceX του Elon Musk τον Ιούνιο.

Απότομη αντιστροφή του κλίματος και πτώση της μετοχής

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό και τις τεράστιες περιουσίες που απέκτησαν ιδρυτές, επενδυτές και εργαζόμενοι της Anthropic, το κλίμα στην αγορά αντιστράφηκε απότομα ήδη από τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης. Αντί η ιστορική δημόσια εγγραφή να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάκαμψης για τον ευρύτερο κλάδο, το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εντάθηκε, παρασύροντας και την ίδια τη νεοεισαχθείσα εταιρεία.

Η μετοχή της Anthropic κατέγραψε βουτιά άνω του 9%, επιστρέφοντας κοντά στην αρχική τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων και σβήνοντας μεγάλο μέρος των αρχικών της κερδών. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από αναλυτές σχετικά με τη σταθερότητα της ευρύτερης αγοράς και τις παγκόσμιες προκλήσεις που ενδέχεται να απειλήσουν τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες των ειδικών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από την εντυπωσιακή είσοδο της Anthropic στον Nasdaq, οι ειδικοί εντοπίζουν κινδύνους για τις εταιρείες τεχνολογίας. Παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις τεράστιες οικονομικές ανάγκες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων AI.

Επιπλέον, οι πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας. Οι ανησυχίες αυτές, σε συνδυασμό με τη γενικότερη σταθερότητα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώθηκαν ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς το κλίμα αντιστράφηκε άμεσα.

Ευρύτερες προκλήσεις στην αγορά τεχνολογίας

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η IPO της Anthropic, οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έπεσαν την Πέμπτη στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά μηνών. Αυτή η πτώση επηρεάστηκε αρνητικά από τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο κλίμα επιφυλακτικότητας.

Η εντυπωσιακή παρουσίαση της Anthropic αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για να καθησυχάσει την αγορά, ωστόσο η άμεση αντίδραση της αγοράς με πτώση της μετοχής της και των γενικότερων δεικτών υπογραμμίζει την ευαισθησία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis