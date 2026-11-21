Αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφράζονται σε λίγες δεκάδες ευρώ τον μήνα, προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Οι αναπροσαρμογές αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Παράλληλα, τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν συνεχώς αυξανόμενα πλεονάσματα, με τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές να ενισχύονται σημαντικά.

Οι προβλεπόμενες αυξήσεις για το 2027

Περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αυξήσεις της τάξης του 2,9% σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού. Αυτές οι αυξήσεις, αν και ονομαστικές, σε αρκετές περιπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η πλήρης αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης.

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των συντάξεων λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο δύο μεγεθών: του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Για το 2026, ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4% και η οικονομική ανάπτυξη στο 2%. Με βάση αυτά τα μεγέθη, προκύπτει μια αύξηση 3%.

Ωστόσο, οι τελικές εκτιμήσεις που συνοδεύουν την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων δείχνουν ότι η αναπροσαρμογή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9%. Αυτό οφείλεται στην αφαίρεση μιας διαφοράς 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από την προηγούμενη χρονιά.

Η σύγκριση με τον πληθωρισμό και οι προηγούμενες αναπροσαρμογές

Το ποσοστό αύξησης του 2,9% είναι υψηλότερο από το 2,4% που χορηγήθηκε το 2026. Παρόλα αυτά, υπολείπεται κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα του εκτιμώμενου πληθωρισμού της ίδιας χρονιάς, ο οποίος προβλέπεται στο 4% για το 2026.

Αυτή η διαφορά σημαίνει ότι, παρά την ονομαστική αύξηση των συντάξεων, η πραγματική αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις ανατιμήσεις. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων.

Τα αυξανόμενα πλεονάσματα των ασφαλιστικών ταμείων

Την ίδια στιγμή που οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν αυτές τις πιέσεις, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να εμφανίσουν σημαντικά πλεονάσματα. Συγκεκριμένα, το 2027 αναμένεται πλεόνασμα ύψους 2,841 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 976 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026, όταν το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 1,865 δισ. ευρώ. Η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη ξεπερνά πλέον τα 36,8 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ενισχύονται σημαντικά.

Η σημασία του πλεονάσματος και οι πιέσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το πλεόνασμα των ασφαλιστικών οργανισμών δεν αποτελεί αυτομάτως διαθέσιμο ποσό για πρόσθετες αυξήσεις συντάξεων. Το ποσό αυτό αφορά το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα ενός ευρύτερου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των πλεονασμάτων αναδεικνύει τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του συστήματος και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας των παροχών. Το πρόβλημα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης γίνεται εντονότερο για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για την κάλυψη βασικών αναγών, όπως τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Αυτό τους καθιστά πιο ευάλωτους στις ανατιμήσεις και την απώλεια αγοραστικής δύναμης, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki