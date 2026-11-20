Συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας για την ηγεσία της ΕΚΤ: Ανοίγει ο δρόμος για τον Ισπανό διάδοχο της Λαγκάρντ

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για δύο από τις πλέον κρίσιμες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), διαμορφώνοντας ένα νέο σκηνικό στην ηγεσία της για τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία αυτή ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, όταν αποχωρήσει η Κριστίν Λαγκάρντ. Οι υποψηφιότητες κατατέθηκαν επισήμως από το Παρίσι και το Βερολίνο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας ένα πολιτικό πακέτο που θα επηρεάσει τη σύνθεση της ηγεσίας της ΕΚΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι γερμανικές και γαλλικές προτάσεις

Η Γερμανία πρότεινε τον Μάρκους Μπρούννερμαϊερ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ. Ο κ. Μπρούννερμαϊερ αναμένεται να διαδεχθεί τον Ιρλανδό Φίλιπ Λέιν, του οποίου η οκταετής θητεία ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.

Από την πλευρά της, η Γαλλία πρότεινε τη Λοράνς Μπουν, η οποία έχει διατελέσει πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και θεωρείται πολιτική σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η κυρία Μπουν κατέχει σήμερα τη θέση της επικεφαλής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στη Santander και προορίζεται για το χαρτοφυλάκιο των λειτουργιών αγοράς της ΕΚΤ.

Η συγκεκριμένη θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μείνει κενή στις 4 Ιανουαρίου. Αυτό θα συμβεί όταν η Ιζαμπέλ Σνάμπελ αποχωρήσει από την ΕΚΤ για να αναλάβει νέα θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το χαρτοφυλάκιο των λειτουργιών αγοράς

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη θέση που εξασφαλίζει η Γαλλία, καθώς το χαρτοφυλάκιο των λειτουργιών αγοράς της ΕΚΤ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η σημασία του εντείνεται εάν ενταθούν οι πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία τα γαλλικά δημοσιονομικά βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση.

Οι επιλογές Παρισιού και Βερολίνου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποτελούν απλώς μια διοικητική αναδιάταξη. Αντιθέτως, συνιστούν αποτέλεσμα πολιτικών ισορροπιών ανάμεσα στις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων και τις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αρκετά κράτη-μέλη.

Ο δρόμος για την προεδρία της ΕΚΤ

Η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος (Pablo Hernández de Cos), να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ. Η ανάληψη των καθηκόντων του κ. ντε Κος αναμένεται να γίνει όταν ολοκληρωθεί η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ, στις 7 Φεβρουαρίου.

Η Ολλανδία είχε επίσης επιδιώξει να εξασφαλίσει την κορυφαία θέση της προεδρίας. Ωστόσο, η προοπτική να βρεθούν ένας Γερμανός και ένας Ολλανδός με πιο αυστηρή προσέγγιση στη νομισματική πολιτική στις δύο θέσεις που θεωρούνται παραδοσιακά οι πιο επιδραστικές στην ΕΚΤ, δεν θα ήταν αποδεκτή από τις πιο ήπιες νομισματικά χώρες του Νότου.

Πολιτικές ισορροπίες στην Ευρωζώνη

Η διαμόρφωση της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ αποτελεί προϊόν σύνθετων πολιτικών ισορροπιών μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες πιέσεις στις αγορές ομολόγων και σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις για πολλά κράτη-μέλη.

Το νέο σχήμα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φαίνεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες για σταθερότητα και εκπροσώπηση διαφορετικών νομισματικών προσεγγίσεων εντός της Ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες των χωρών του Νότου έναντι μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis