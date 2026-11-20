Σε αύξηση του βασικού μισθού στα 1.100 ευρώ προχωρά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, από τα 1.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Η νέα πολιτική αποδοχών και παροχών, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, διαμορφώνει τον βασικό μισθό της επιχείρησης κατά 180 ευρώ υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, καταγράφοντας διαφορά 19,6%.

Η νέα μισθολογική πολιτική αποτυπώνεται σε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπεγράφη το μεσημέρι της Παρασκευής από το Πανελλαδικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της επιχείρησης. Το Σωματείο χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «σημαντική» και με «ουσιαστικό όφελος για 36.800 εργαζόμενους».

Η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση

Η υπογραφή της νέας, πέμπτης κατά σειρά, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί μια θετική εξέλιξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου. Τονίζεται ότι η συμφωνία ενισχύει τις αποδοχές, αναγνωρίζει την προϋπηρεσία και στηρίζει την οικογένεια των εργαζομένων. Η μισθοδοσία θα καταβληθεί με τα δεδομένα και τις προβλέψεις της νέας σύμβασης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, η νέα πολιτική αποδοχών και παροχών προβλέπει μέση αύξηση αποδοχών 4,37% για το 99% των 37.340 εργαζομένων της εταιρείας. Για τους εργαζομένους των οποίων οι αποδοχές βρίσκονται κοντά στον βασικό μισθό, η μέση αύξηση αγγίζει το 8%.

Ενισχύονται οι οικογενειακές παροχές

Πέρα από την αύξηση του βασικού μισθού κατά 100 ευρώ, η νέα σύμβαση περιλαμβάνει πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένεια. Προβλέπεται οικογενειακό επίδομα που ξεκινά από τα 60 ευρώ τον μήνα για τους έγγαμους εργαζομένους. Το επίδομα αυτό μπορεί να φτάσει έως τα 140 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Η παροχή καλύπτει παιδιά ηλικίας έως 19 ετών, ενώ το όριο επεκτείνεται στα 25 έτη εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν.

Στις νέες παροχές περιλαμβάνεται επίσης η οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά που εισάγονται σε σχολές εκτός του τόπου κύριας κατοικίας τους. Για αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται εφάπαξ χορήγηση διατακτικών σίτισης αξίας 200 ευρώ.

Επίδομα προϋπηρεσίας και διατήρηση υφιστάμενων παροχών

Παράλληλα με τις νέες ρυθμίσεις, θεσπίζεται επίδομα προϋπηρεσίας που κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό αφορά εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει από 20 έως 35 χρόνια απασχόλησης στην εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια προσφορά τους.

Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση διατηρεί τις υφιστάμενες παροχές προς το προσωπικό της. Αυτές περιλαμβάνουν εκπτώσεις προσωπικού, οι οποίες ανέρχονται σε 7% για είδη ευρείας κατανάλωσης και 10% για προϊόντα οικιακού εξοπλισμού. Συνεχίζεται επίσης το Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας, με πλήρη κάλυψη των ασφαλίστρων των εργαζομένων από την εταιρεία. Επιπλέον, συνεχίζεται η χορήγηση διατακτικών επιβράβευσης και εορτών, καθώς και οι ειδικές άδειες και οικογενειακές παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζομένους, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι οικονομικές ενισχύσεις για γάμο, γέννηση ή υιοθεσία παιδιού.

Οικονομικά στοιχεία του ομίλου Σκλαβενίτης

Ο όμιλος Σκλαβενίτης έσπασε το ορόσημο των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τζίρο το 2025, καθώς ο κύκλος εργασιών του ανήλθε στα 6,13 δισ. ευρώ έναντι 5,56 δισ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη μετά φόρων για την περυσινή χρονιά ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ, ποσοστό 1,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Στα τέλη του 2025, ο όμιλος αριθμούσε 542 καταστήματα έναντι 539 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 από 712.000 πελάτες το 2024. Οι εργαζόμενοι του ομίλου στις 31/12/2025 ήταν 42.415 έναντι 39.835 εργαζομένων το 2024. Στον όμιλο ανήκουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο Σκλαβενίτης Κύπρου, η αλυσίδα Χαλκιαδάκης και ο βραχίονας χονδρικής The Mart.

Ειδικότερα για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,1 δισ. ευρώ το 2025 από 4,65 δισ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 95,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο αριθμός των καταστημάτων της ήταν 460 έναντι 457 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000, έναντι 638.000 πελατών το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι της εταιρείας ήταν 35.965 έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας της Σκλαβενίτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 851,8 εκατ. ευρώ για το 2026, αποτυπώνοντας το μέγεθος των δαπανών προσωπικού της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta