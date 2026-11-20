Νέες διαδηλώσεις της γενιάς Ζ σαρώνουν την Ευρώπη με αιτήματα για σχολεία και κατά του πολέμου

Δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων την Παρασκευή, συμμετέχοντας σε μια οργανωμένη διεθνή ημέρα δράσης που έλαβε χώρα σε περισσότερες από 25 χώρες. Οι διαδηλωτές, μέλη της Γενιάς Ζ, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για μια σειρά από ζητήματα, από τη στρατολόγηση και τις στρατιωτικές δαπάνες μέχρι την υποχρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία, με τους νέους να ζητούν «Χρήματα για σχολεία, όχι για πόλεμο». Οι φοιτητικές ομάδες σε όλη την ήπειρο κινητοποιήθηκαν σε κεντρικές πλατείες και πρωτεύουσες, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων.

Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση σε περισσότερες από 25 χώρες

Η Παρασκευή σηματοδότησε μια ημέρα εκτεταμένων διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη, με δεκάδες χιλιάδες νέους να συμμετέχουν σε μια συντονισμένη διεθνή δράση. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 25 χώρες, αναδεικνύοντας την κοινή ανησυχία της Γενιάς Ζ για τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, φοιτητικές ομάδες βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενες για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Οι διαδηλωτές σε Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία εστίασαν στις ανησυχίες τους για τη στρατολόγηση, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Τα αιτήματα των νέων: Από το κόστος ζωής στην κλιματική κρίση

Τα αιτήματα που οδήγησαν τη Γενιά Ζ στους δρόμους αυτό το φθινόπωρο είναι ποικίλα και αφορούν κρίσιμα ζητήματα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το εκτοξευόμενο κόστος ζωής, τα αυξανόμενα δίδακτρα και τα υποχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία θεωρούν ότι υπονομεύουν το μέλλον τους.

Ένα κεντρικό σημείο των διαμαρτυριών είναι και αυτό που οι νέοι χαρακτηρίζουν ως συνενοχή των πολιτικών στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Επιπλέον, στις ανησυχίες τους περιλαμβάνονται η υψηλή ανεργία, η κλιματική κρίση και οι φόβοι ότι οι κυβερνήσεις δεν θα μπορέσουν να προστατευτούν από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη.

Εστίες διαμαρτυρίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

Οι κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Στο Μιλάνο, στη βόρεια Ιταλία, διαδηλωτές κατέλαβαν την Piazza del Duomo, εκφράζοντας δυναμικά τα αιτήματά τους. Στη βρετανική πρωτεύουσα, πολλές φοιτητικές ομάδες αναμενόταν να πραγματοποιήσουν πορεία προς την πλατεία του Κοινοβουλίου του Λονδίνου.

Στη δυτική Γερμανία, έως και 10.000 φοιτητές αναμενόταν να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις στην Κολωνία. Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε πόλεις σε όλη την Ιταλία, με φοιτητές στη Ρώμη, τη Γένοβα, τη Μπολόνια και το Μιλάνο να ζητούν τον τερματισμό του επανεξοπλισμού. Μόνο στη Βρετανία, φοιτητές από περισσότερα από 350 σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια πραγματοποιούν πορείες, σύμφωνα με τους Σοσιαλιστές Φοιτητές, μία από τις ομάδες που συμμετέχουν.

Η φωνή των συνδικάτων και η συμμετοχή του Μαουρίτσιο Λαντίνι

Στις διαμαρτυρίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο επικεφαλής του CGIL, του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ιταλίας, Μαουρίτσιο Λαντίνι, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στην Ιταλία. Ο Λαντίνι τόνισε τη σημασία της ημέρας, δηλώνοντας ότι οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

«Το αίτημα για αλλαγή εντείνεται», πρόσθεσε ο Λαντίνι, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δυναμική των κινητοποιήσεων της νεολαίας. Η παρουσία του συνδικάτου αναδεικνύει την ευρύτερη υποστήριξη στα αιτήματα των νέων για κοινωνική και πολιτική αλλαγή.

Μέτρα ασφαλείας και επικοινωνία με τους διοργανωτές

Ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων, οι αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τους διοργανωτές της διαδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Κοινοβουλίου. Αυτή η επικοινωνία αποτελεί μέρος των συνήθων διαδικασιών για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συγκεντρώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki