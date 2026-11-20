Ένα νέο κύμα ισχυρών πιέσεων σαρώνει τη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Ο δείκτης Nasdaq έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος για το 2026, χάνοντας όλα τα κέρδη που είχε συσσωρεύσει από την αρχή της χρονιάς. Η Nvidia και η AMD, δύο κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές υψηλού κινδύνου.

Η πίεση στη Wall Street και οι δείκτες

Η πίεση στην αμερικανική αγορά έγινε ιδιαίτερα εντονότερη κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Ο Nasdaq κατέγραφε σημαντική υποχώρηση, φτάνοντας το 3,21%, και διαμορφώθηκε στις 23.101 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης S&P 500 σημείωνε απώλειες της τάξης του 1,95%.

Ο Dow Jones, αν και επηρεάστηκε, κατέγραψε μικρότερη πτώση, της τάξης του 0,47%. Αυτή η εικόνα ήρθε να προστεθεί στις ήδη μεγάλες απώλειες που είχαν παρατηρηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Την Πέμπτη, και οι τρεις βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 2%, με τον Dow Jones να πέφτει κάτω από τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.

Αμφιβολίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην καρδιά της τρέχουσας αναταραχής βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή στάσης των επενδυτών απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι προσδοκίες για την ανάπτυξη της AI, σε συνδυασμό με τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, μικροεπεξεργαστές και data centers, τροφοδοτούσαν ένα ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά.

Ωστόσο, πλέον η αγορά αρχίζει να θέτει πιο επίμονα ερωτήματα σχετικά με την αιτιολόγηση των υπέρογκων αποτιμήσεων των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές αναρωτιούνται πότε οι τεράστιες δαπάνες που γίνονται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μετατραπούν σε αντίστοιχα κέρδη, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του τρέχοντος μοντέλου ανάπτυξης στον κλάδο.

Το κόστος των υποδομών και η εξάρτηση από δανεισμό

Οι ανησυχίες των επενδυτών εστιάζονται κυρίως στο υψηλό κόστος κατασκευής των υποδομών που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτόν τον τομέα, καθώς και την αυξανόμενη εξάρτηση αρκετών επιχειρήσεων από τον δανεισμό για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Η αμφισβήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες εταιρείες ή σε συγκεκριμένα projects, αλλά έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτή η ευρύτερη ανησυχία υποδηλώνει μια συστημική αναθεώρηση των προσδοκιών και των κινδύνων που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρικές επιδόσεις και η περίπτωση της Anthropic

Ενδεικτικό της μεταστροφής του κλίματος είναι το γεγονός ότι ακόμη και οι θετικές εταιρικές επιδόσεις δεν επαρκούν για να ανακόψουν τις πωλήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Data and Analytics, από τις 462 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Τετάρτη, ένα εντυπωσιακό 83,5% είχε ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία τους. Παρόλα αυτά, η αγορά συνέχισε να πιέζεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πορεία της Anthropic, της εταιρείας που αναπτύπτει το chatbot Claude και εισήχθη στο χρηματιστήριο την Πέμπτη. Η είσοδός της στην αγορά είχε δημιουργήσει προσδοκίες ότι θα μπορούσε να αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Πράγματι, η μετοχή της ενισχύθηκε περισσότερο από 17% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, την Παρασκευή, η μετοχή της Anthropic υποχωρούσε περίπου 10%, καταγράφοντας μια γρήγορη αντιστροφή της πορείας της. Αυτή η εξέλιξη ενίσχυσε περαιτέρω τον προβληματισμό για το κατά πόσο οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης είναι δικαιολογημένες, προσθέτοντας στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis