Η Ford Motor ξεκίνησε την παραγωγή κυψελών μπαταριών χαμηλότερου κόστους σε ένα νέο εργοστάσιο που βρίσκεται στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Οι νέες αυτές κυψέλες προορίζονται για χρήση στο επερχόμενο ηλεκτρικό φορτηγό μεσαίου μεγέθους της εταιρείας, το Fathom. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της Ford στον κλάδο των μπαταριών, αποτελώντας την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που θα παραδίδει μπαταρίες LFP στις ΗΠΑ για χρήση σε αυτοκίνητα.

Η νέα μονάδα παραγωγής στο Μίσιγκαν

Η εγκατάσταση παραγωγής μπαταριών, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό Μίσιγκαν, ανήκει πλήρως στη Ford. Η παραγωγή ξεκίνησε για την κατασκευή κυψελών μπαταριών χαμηλότερου κόστους, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει παραχωρηθεί με άδεια από τον κινεζικό κατασκευαστή μπαταριών CATL. Το εργοστάσιο του Μάρσαλ του Μίσιγκαν αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία.

Η Ford έχει ανακοινώσει ότι το πάρκο μπαταριών θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 40 κυψέλες κάθε λεπτό, επιδεικνύοντας έτσι την υψηλή παραγωγική του δυναμικότητα. Η αποστολή αυτή ολοκληρώνει χρόνια εργασίας από την ομάδα που σχεδίασε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το εργοστάσιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.

Η επιλογή της τεχνολογίας LFP

Τα στοιχεία που παράγονται στο εργοστάσιο του Μίσιγκαν διαθέτουν χημεία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού (LFP) και έχουν πρισματικό σχήμα. Η επιλογή της συγκεκριμένης χημείας δεν είναι τυχαία, καθώς αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς τις μπαταρίες LFP.

Ο λόγος αυτής της στροφής είναι ότι οι μπαταρίες LFP κοστίζουν λιγότερο σε σύγκριση με τις μπαταρίες που βασίζονται στο νικέλιο. Επιπλέον, θεωρούνται πιο ανθεκτικές, σύμφωνα με αναφορές, προσφέροντας έτσι ένα διπλό πλεονέκτημα κόστους και αντοχής.

Οι ανησυχίες των Αμερικανών αξιωματούχων

Η ρύθμιση της συνεργασίας της Ford με την CATL, όπου η τεχνολογία έχει παραχωρηθεί με άδεια από τον κινεζικό κατασκευαστή, έχει εγείρει τον έλεγχο ορισμένων νομοθετών και αξιωματούχων των ΗΠΑ. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, εξέφρασε τις «βαθιές ανησυχίες» της υπηρεσίας του σε επιστολή που απέστειλε τον Σεπτέμβριο στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ.

Οι ανησυχίες αυτές αφορούσαν την εξάρτηση της Ford από την αδειοδοτημένη τεχνολογία της CATL στο εργοστάσιο του Μάρσαλ του Μίσιγκαν. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με την προέλευση της τεχνολογίας και τις πιθανές επιπτώσεις.

Η απάντηση και η στρατηγική της Ford

Η Ford, από την πλευρά της, χαρακτήρισε την επιστολή του υπουργού ως μια «λανθασμένη προσπάθεια να εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα». Η εταιρεία επαίνεσε την ανάπτυξη ενός εργοστασίου μπαταριών εντός των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να εισάγουν μπαταρίες από την Κίνα.

Ο Άλαν Κλαρκ, αντιπρόεδρος έργων προηγμένης ανάπτυξης της Ford, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η συνεργασία με την CATL αποτελούσε τον ταχύτερο τρόπο για την κατασκευή οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ. Εξήγησε ότι το γεγονός πως η CATL είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος προμηθευτής για να προσφέρει αυτήν την τεχνολογία και να βοηθήσει τη Ford να μάθει πώς να παράγει κυψέλες LFP.

Οφέλη και μελλοντικές προοπτικές

Με αυτό το ορόσημο, η Ford μπαίνει πλέον στον κλάδο των μπαταριών και θα είναι η πρώτη που θα παραδώσει μπαταρίες LFP στις ΗΠΑ για χρήση από τα αυτοκίνητα. Ένας εκπρόσωπος της Ford δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι θα είναι επιλέξιμη για ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση για την κατασκευή μπαταριών, ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για την εγχώρια παραγωγή.

Η Ford παραδίδει πλέον κυψέλες σε ένα εργοστάσιο που κατέχει και λειτουργεί, ενισχύοντας την τεχνογνωσία της για την υποστήριξη πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Επιπλέον, η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την επιχείρηση αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες της Ford Energy στο Κεντάκι, διευρύνοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής αποθήκευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki