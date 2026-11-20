Ένα αστρονομικό χρηματικό έπαθλο, ύψους 38.370.583,30 ευρώ, κέρδισε ένας υπερτυχερός παίκτης του Eurojackpot στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει διανεμηθεί ποτέ στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό γεγονός για το παιχνίδι. Η επιτυχία αυτή μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ενώ στην ίδια κλήρωση αναδείχθηκε και ένας ακόμα τυχερός στη Θάσο.

Ιστορικό έπαθλο στα Τρίκαλα

Η ονειροπόλα σκέψη για ένα αστρονομικό χρηματικό έπαθλο έγινε πραγματικότητα για τον τυχερό των Τρικάλων, ο οποίος κατέθεσε το δελτίο του στο κατάστημα Allwyn του Κωνσταντίνου Γεωργίου. Οι αριθμοί που του χάρισαν την πρώτη κατηγορία ήταν 1, 5, 7, 15, 19 στο πρώτο πεδίο και 1, 11 στο δεύτερο.

Το συγκεκριμένο έπαθλο, ύψους 38.370.583,30 ευρώ, καταγράφηκε ως το μεγαλύτερο που έχει διανεμηθεί ποτέ στη χώρα μας. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης, ένας ακόμα τυχερός παίκτης από τη Θάσο κέρδισε 159.172 ευρώ, αυτή τη φορά στην 3η κατηγορία του Eurojackpot.

Η πορεία του Eurojackpot στην Ελλάδα

Το Eurojackpot, από τότε που η Allwyn Hellas το έφερε στην Ελλάδα στις 8 Μαρτίου 2024, έχει μοιράσει συνολικά 119.124.395 ευρώ. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει αναδείξει χιλιάδες νικητές σε διάφορες περιοχές της χώρας, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες.

Από τους νικητές αυτούς, 148 έχουν κερδίσει έπαθλα άνω των 100.000 ευρώ. Επιπλέον, επτά τυχεροί ξεπέρασαν τις 500.000 ευρώ σε κέρδη, με τρεις εξ αυτών να κερδίζουν περίπου 1.000.000 ευρώ ο καθένας.

Σημαντικές επιτυχίες σε όλη τη χώρα

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του παιχνιδιού στην Ελλάδα, στις 22 Μαρτίου 2024, ένας τυχερός παίκτης κέρδισε 986.995 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία, καταθέτοντας το δελτίο του σε κατάστημα Allwyn στη Λαμία.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ένας άλλος νικητής της δεύτερης κατηγορίας κέρδισε 1.360.304 ευρώ σε κατάστημα Allwyn στην Ξάνθη. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 11 Μαρτίου 2025, είχε αναδειχθεί ακόμα ένας τυχερός, με κέρδη 2.006.209 ευρώ, ο οποίος είχε καταθέσει το δελτίο του σε κατάστημα Allwyn στη Ζαχάρω.

Πώς λειτουργεί το Eurojackpot

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Οι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δελτία τους τόσο στα φυσικά καταστήματα της Allwyn όσο και διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας Allwyn.gr. Παράλληλα, οι κληρώσεις είναι διαθέσιμες σε μαγνητοσκόπηση στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού, για όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν.

Σημειώνεται ότι το παιχνίδι απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παιχνίδι και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, με αρμόδιο ρυθμιστή την ΕΕΕΠ. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ενώ για συμβουλευτική υποστήριξη λειτουργεί η γραμμή ΕΟΠΑΕ – 1114. Συνιστάται υπεύθυνο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta