Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το σύνολο των ατόμων που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο της υπηρεσίας ανήλθε σε 687.024, παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 10,5%.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μεταβολή στην αγορά εργασίας, καθώς ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα, αναλύοντας τόσο τη διάρκεια της εγγραφής όσο και τη γεωγραφική κατανομή των ανέργων.

Τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την ανεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο του 2026 ανήλθαν σε 687.024 άτομα. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση αυτή μεταφράζεται σε 80.977 λιγότερα άτομα στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει μια θετική τάση στην αγορά εργασίας, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας.

Η διάρκεια της ανεργίας στο μητρώο

Η ΔΥΠΑ παρέχει επίσης ανάλυση των εγγεγραμμένων ανέργων βάσει της διάρκειας παραμονής τους στο μητρώο. Από το σύνολο των 687.024 ανέργων, ένα σημαντικό ποσοστό παραμένει εγγεγραμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, 342.243 άτομα, που αντιστοιχούν στο 49,8% του συνόλου, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών. Αντίθετα, 344.781 άτομα, δηλαδή το 50,2% των εγγεγραμμένων ανέργων, βρίσκονται στο μητρώο της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων

Η γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας, με κάποιες να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στο μητρώο της ΔΥΠΑ. Οι δύο περιφέρειες με τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται σε 222.578 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 32,4% του συνολικού αριθμού των ανέργων σε όλη τη χώρα. Αυτό καθιστά την Αττική την περιφέρεια με τον υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων.

Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καταγράφει 137.972 εγγεγραμμένους ανέργους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 20,1% του συνόλου των ανέργων που είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τον μήνα Οκτώβριο του 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων

Πέρα από τους συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους, τα στοιχεία της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν και τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Για τον μήνα Οκτώβριο του 2026, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων σε όλη την επικράτεια ανήλθε σε 133.365 άτομα.

Ο αριθμός αυτός αφορά τους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια πρόσθετη διάσταση στην κατανόηση της κατάστασης της ανεργίας και των κοινωνικών παροχών που συνδέονται με αυτήν.

Με πληροφορίες από: Newsit