Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), γνωστή και ως πρώην Υπερταμείο, προγραμματίζει επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά την επόμενη τριετία. Αυτό προκύπτει από το κείμενο του προϋπολογισμού του 2027, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Το έτος 2027 αναμένεται να σηματοδοτήσει την εδραίωση της ΕΕΣΥΠ ως ενεργού αναπτυξιακού και επενδυτικού οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Παράλληλα, ο όμιλος της ΕΕΣΥΠ θα προχωρήσει στην κατάρτιση ενός νέου Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα καθορίσει τις δράσεις και τις επενδύσεις του για την περίοδο 2028-2032.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις και ο ρόλος του Υπερταμείου

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, σε ορίζοντα τριετίας, αναμένεται να κινητοποιηθούν μέσω του επενδυτικού βραχίονα της ΕΕΣΥΠ. Στόχος είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε θεματικούς τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα.

Η ΕΕΣΥΠ θα επιδιώξει συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριους επενδυτικούς εταίρους για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού, με την εταιρεία να φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Στρατηγικός σχεδιασμός και μετασχηματισμός εταιρειών

Στο πλαίσιο των προβλέψεων του προϋπολογισμού, ο όμιλος της ΕΕΣΥΠ θα καταρτίσει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τις δράσεις και τις επενδύσεις που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο 2028-2032. Αυτός ο σχεδιασμός είναι κρίσιμος για την πορεία του οργανισμού τα επόμενα χρόνια.

Έμφαση θα δοθεί στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των εταιρειών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ. Αυτός ο μετασχηματισμός θα επικεντρωθεί στην εμπορική ανάπτυξη των εταιρειών και στην αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής τους απόδοσης.

Μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη υποδομών

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν επίσης την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η μετάβαση εμβληματικών έργων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στη φάση υλοποίησης, σηματοδοτώντας την πρόοδο σε σημαντικά αναπτυξιακά σχέδια.

Στους στόχους του ομίλου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του συνολικού υποδομικού πλαισίου της χώρας.

Στήριξη στρατηγικών προγραμμάτων και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ΕΕΣΥΠ θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε στρατηγικά προγράμματα από τη ΜΣΣΣ. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων συγκαταλέγονται η τρίτη φάση αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Επιπλέον, η στήριξη επεκτείνεται σε έργα όπως η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων, η αξιοποίηση του επιχειρηματικού πάρκου Πτολεμαΐδας, η ενσωμάτωση των πολεοδομικών υπηρεσιών στο Κτηματολόγιο, καθώς και η ωρίμανση επενδύσεων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Βασικές προτεραιότητες του ομίλου αποτελούν επίσης η περαιτέρω αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και ο ψηφιακός του μετασχηματισμός.

Οικονομικές προοπτικές και το πρώην ΤΑΙΠΕΔ

Σε οικονομικό επίπεδο, το 2027 αναμένεται να διατηρηθεί η θετική πορεία του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ. Προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του ομίλου.

Αυτή η βελτίωση αναμένεται να προέλθει από τη συνεχιζόμενη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων και την ισχυρή συνεισφορά των σημαντικών συμμετοχών του ομίλου. Όσον αφορά το πρώην ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει πλέον ενταχθεί στην ΕΕΣΥΠ, θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών προς το ελληνικό δημόσιο. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην ΕΕΣΥΠ από τον κλάδο του πρώην ΤΑΙΠΕΔ έχουν κατηγοριοποιηθεί, αν και οι λεπτομέρειες αυτής της κατηγοριοποίησης δεν αναφέρονται.

Με πληροφορίες από: Newsit