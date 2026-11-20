Το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας συνεχίστηκε και την Παρασκευή, επηρεάζοντας τις αγορές σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία. Παρά την εντυπωσιακή εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, το κλίμα δεν αντιστράφηκε, καθώς η αβεβαιότητα για τις ενέργειες των εταιρειών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται. Αυτή η κατάσταση κλονίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας σε απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για κολοσσούς της AI εδώ και καιρό.

Βαριές απώλειες στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100, δείκτη που έχει σημαντικό βάρος από τεχνολογικές μετοχές, υποχωρούσαν κατά 1,5%. Αυτό συνέβη μετά την πτώση του δείκτη κατά περισσότερο από 2% την Πέμπτη. Ο Nasdaq έχει πλέον χάσει περίπου 15% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις αρχές Οκτωβρίου.

Πτωτικά κινούνταν και τα συμβόλαια του S&P 500, ο οποίος συμπλήρωσε την Πέμπτη έξι διαδοχικές συνεδριάσεις με απώλειες. Μια έβδομη ημέρα πτώσης θα σηματοδοτούσε το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από την περίοδο της πανδημίας. Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε κατά 1,5% στις πρωινές συναλλαγές, με τις απώλειές του από το ιστορικό υψηλό της 12ης Νοεμβρίου να φτάνουν το 5%. Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών της MSCI κινούνταν πτωτικά για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023.

Η εξάπλωση των ρευστοποιήσεων στην Ασία-Ειρηνικό

Οι απώλειες εξαπλώθηκαν πλέον και στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ο δείκτης της MSCI στην περιοχή σημείωσε νέα βουτιά, με αποτέλεσμα οι απώλειές του από την αρχή της εβδομάδας να φτάνουν το 8%. Πρόκειται για τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei έκανε βουτιά 5%. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι απώλειες στην Ταϊβάν, όπου οι μετοχές έφτασαν το 17% μέσα στην εβδομάδα. Αυτή η πτώση αποτελεί τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση για την Ταϊβάν από το 1990, αναδεικνύοντας την έκταση του κύματος ρευστοποιήσεων που πλήττει τις παγκόσμιες αγορές τεχνολογίας.

Οι βασικές ανησυχίες των επενδυτών

Η πτώση στις μετοχές τεχνολογίας, και ιδιαίτερα των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οφείλεται κυρίως σε έντονες ανησυχίες των επενδυτών. Οι ανησυχίες αυτές αφορούν τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην AI. Παράλληλα, νέοι ρυθμιστικοί περιορισμοί και οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, προστίθενται στους παράγοντες που επιβαρύνουν το κλίμα.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξοδεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι δαπάνες έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ελεύθερων ταμειακών τους ροών και την αύξηση του εταιρικού δανεισμού. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα έσοδα από την AI δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσουν αυτό το υψηλό κόστος των επενδύσεων.

Υπερδανεισμός και αμφιβολίες για τις μελλοντικές αποδόσεις

Οι αγορές δυσκολεύονται να αποτιμήσουν πόσο θα αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις, ιδίως όσο αυξάνεται η χρηματοδότησή τους με δανεικά. Αναλυτές σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, οι επενδυτές αμφιβάλλουν αν τα μελλοντικά κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογήσουν τόσο τις υψηλές τιμές των μετοχών όσο και τον αυξημένο δανεισμό.

Αυτή η αβεβαιότητα για τις αποδόσεις, σε συνδυασμό με τον αυξημένο εταιρικό δανεισμό, δημιουργεί ένα περιβάλλον επιφυλακτικότητας. Το γεγονός ότι οι εταιρείες αιμορραγούν μετρώντας απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ενώ οι απώλειες εξαπλώνονται γεωγραφικά, υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης στις παγκόσμιες αγορές τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis