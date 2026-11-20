Ο προϋπολογισμός του 2027 κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, σηματοδοτώντας μια σειρά από αλλαγές που θα επηρεάσουν άμεσα το εισόδημα και το κόστος ζωής των νοικοκυριών. Οι παρεμβάσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις, έως τα ενοίκια, τα στεγαστικά δάνεια και τον ΕΝΦΙΑ.

Οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, με κάποιες να έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2026. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός προβλέπει συγκεκριμένες οικονομικές επιδόσεις για το 2027, όπως ανάπτυξη, πληθωρισμό και μείωση της ανεργίας.

Αυξήσεις σε μισθούς και εισφορές

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά τον Απρίλιο του 2027 και τη δεύτερη τον Ιανουάριο του 2028. Στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ, ενώ για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει τριετίες, το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027, ένα μέτρο που αφορά το μερίδιο που βαραίνει τον εργαζόμενο. Επιπλέον, τα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ ετησίως θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, με την ισχύ αυτής της διάταξης να ξεκινά από το φορολογικό έτος 2026.

Στον δημόσιο τομέα, οι υπάλληλοι θα δουν οριζόντια αύξηση στους μισθούς τους, η οποία θα συνδεθεί με την άνοδο του κατώτατου μισθού. Από τον Δεκέμβριο του 2027, θεσπίζεται επίσης επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Ενισχύσεις και αλλαγές για τους συνταξιούχους

Η ετήσια ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Αυτή η ενίσχυση θα καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Μία σημαντική αλλαγή αφορά την κατάργηση της μείωσης 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου, η οποία ίσχυε μετά την παρέλευση τριετίας. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιούχων συντάξεων χηρείας.

Μέτρα για άτομα με αναπηρία και ελεύθερους επαγγελματίες

Από τον Ιανουάριο του 2027, τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ θα προσαρμόζονται ετησίως. Η προσαρμογή αυτή θα γίνεται με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τον πληθωρισμό, ένα μέτρο που αφορά περίπου 218.000 δικαιούχους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για δύο κατηγορίες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Οι συνεπείς φορολογούμενοι απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος. Επιπλέον, η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50% για το φορολογικό έτος 2027, με την επίδραση να φαίνεται το 2028.

Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται σταδιακά, με την αρχή της κατάργησης να γίνεται στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ελάφρυνση σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Στήριξη για τη στέγαση και οικονομικές προβλέψεις

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα διαθέσει συνολικά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα διοχετευθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) για τη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς κατοικίας.

Ο προϋπολογισμός του 2027 περιλαμβάνει επίσης τις βασικές οικονομικές προβλέψεις για το ερχόμενο έτος. Συγκεκριμένα, αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 2,3%, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,8%, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 7,9%.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis