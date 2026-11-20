Ο προϋπολογισμός του 2027 φέρνει νέα μέτρα στήριξης 2,28 δισ. ευρώ και επενδύσεις στην ενέργεια

Το τελικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 περιλαμβάνει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές εστιάζουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στις επενδύσεις, στην κοινωνική πολιτική και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, τα έσοδα από φόρους εκτιμώνται σε 77,95 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε 8,71 δισ. ευρώ. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 128,5% του ΑΕΠ.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα και οι βασικοί άξονες

Οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ, έχουν σχεδιαστεί εντός των ορίων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες, με ορίζοντα το 2030.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κίνητρα για την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, κοινωνικά μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στον σχεδιασμό εντάσσεται επίσης το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», για το οποίο έχουν δεσμευτεί πόροι ύψους 2 δισ. ευρώ.

Οι αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού σε σχέση με το προσχέδιο

Σε σύγκριση με το αρχικό προσχέδιο, το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2027 παρουσιάζει ορισμένες αναθεωρήσεις. Προβλέπονται λιγότερα έσοδα κατά 167 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες εκτιμώνται ως περισσότερες κατά 738 εκατ. ευρώ.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης αναθεωρείται σε 8,713 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 439 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 9,152 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προσχέδιο. Αντίστοιχα, το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ στο προσχέδιο, καταγράφοντας μείωση 397 εκατ. ευρώ.

Εξέλιξη εσόδων και δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού

Για το 2027, τα έσοδα από φόρους εκτιμώνται σε 77,95 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 1,82 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2026. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 85,78 δισ. ευρώ, μέγεθος μειωμένο κατά 2,12 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση του τρέχοντος έτους.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 εκτιμώνται σε 78,52 δισ. ευρώ, έναντι 82,76 δισ. ευρώ που προβλέπονταν για το 2026. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 4,94 δισ. ευρώ το 2027 από 10,44 δισ. ευρώ το 2026, μετά και τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ενεργειακή ανθεκτικότητα και επενδύσεις για το μέλλον

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, ο προϋπολογισμός προβλέπει την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Αυτή η επέκταση έχει ως στόχο να συμπεριλάβει σχετικές δαπάνες εκτός του μέτρου των καθαρών πρωτογενών δαπανών.

Οι επενδύσεις που θα καλυφθούν από τη ρήτρα διαφυγής εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos