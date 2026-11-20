Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. Οι αυξήσεις αυτές θα εφαρμοστούν χωρίς συμψηφισμούς με την προσωπική διαφορά, ένα μέτρο που αναμένεται να επηρεάσει θετικά το σύνολο των δικαιούχων.

Το ποσοστό της αύξησης έχει προσδιοριστεί στο 2,9% και θα χορηγηθεί σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το αν διατηρούν προσωπική διαφορά ή όχι.

Οι προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου κρατικού προϋπολογισμού, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα του 2027. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,9%.

Η σχετική δημοσιονομική δαπάνη που προκύπτει από αυτή την αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα καθαρά ποσά που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων θα διαμορφωθούν με βάση την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και τη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σημαντικές αλλαγές για την προσωπική διαφορά

Το έτος 2027 φέρνει σημαντικές αλλαγές στις αποδοχές των συνταξιούχων, καθώς η ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων θα χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση θα δοθεί ανεξάρτητα από το αν οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά.

Για τους παλαιούς συνταξιούχους που λαμβάνουν προσωπική διαφορά, η αύξηση της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης δεν θα συμψηφίζεται με αυτή. Αυτό συνεπάγεται ότι ο συνταξιούχος θα διατηρήσει το ποσό της προσωπικής διαφοράς και επιπλέον θα εισπράξει την αύξηση που αντιστοιχεί στην εθνική και ανταποδοτική του σύνταξη. Για τους συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, η αύξηση θα υπολογιστεί στο σύνολο της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Ο μηχανισμός υπολογισμού των αυξήσεων

Η Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 αναφέρει ότι η αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται σε 2,9%. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται σε μακροοικονομικές εκτιμήσεις και στα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας.

Το ποσοστό της αύξησης συνδέεται με τον καθιερωμένο μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων. Ο μηχανισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο της μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Παρόλο που ο απλός αριθμητικός μέσος των δύο βασικών μεγεθών, δηλαδή του 2% και του 4%, διαμορφώνεται στο 3%, η Εισηγητική Έκθεση προσδιορίζει την αύξηση του 2027 στο 2,9%, λαμβάνοντας υπόψη και τα μακροοικονομικά στοιχεία του 2025. Ως εκ τούτου, το 2,9% είναι το ποσοστό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς.

Συνολική δαπάνη και άλλες προβλέψεις

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε. Πέρα από αυτή την αύξηση, η συνολική δαπάνη για κύριες συντάξεις προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,084 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτό το ποσό συνυπολογίζονται και οι νέες απονομές συντάξεων, καθώς και η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων λόγω θανάτου, η οποία ίσχυε μετά την παρέλευση της τριετίας. Οι προβλέψεις αυτές σκιαγραφούν ένα νέο τοπίο στις συνταξιοδοτικές αποδοχές από το 2027 και μετά.

Με πληροφορίες από: Newsit