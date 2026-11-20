Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας σε συνεντεύξεις του στην Edison Group, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους επενδυτικών αναλύσεων διεθνώς. Ο σχεδιασμός που αναπτύχθηκε αποσκοπεί στον διπλασιασμό του μεγέθους του Ομίλου σε ορίζοντα τριετίας, συνδυάζοντας οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Το στρατηγικό όραμα για ανάπτυξη

Η φιλοδοξία, όπως ανέφερε ο κ. Βρέντζος, είναι να τεθούν οι βάσεις για την επίτευξη του στόχου του διπλασιασμού του μεγέθους του Ομίλου μέσα στην επόμενη τριετία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραματίζουν η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και οι στοχευμένες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα δεδομένα.

Αυτές οι επενδύσεις αναμένεται να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Alter Ego Media στην αγορά. Ο συνολικός σχεδιασμός βασίζεται σε ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία έτη.

Οικονομική ισχύς και επενδυτικά κριτήρια

Ο Όμιλος Alter Ego Media διαθέτει ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση, γεγονός που του παρέχει σημαντική ευελιξία. Επιπλέον, έχει πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διαθέτει ήδη εκτεταμένη εμπειρία από την επιτυχή ενσωμάτωση νέων εταιρειών στις δραστηριότητές του.

Αυτά τα στοιχεία δίνουν στον Όμιλο τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις. Τα κριτήρια για την επιλογή αυτών των επενδύσεων περιλαμβάνουν την αναμενόμενη απόδοση, τον βαθμό διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, καθώς και την επίτευξη συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

Αξιοποίηση συνεργειών και μείωση κόστους

Ο κ. Βρέντζος υπογράμμισε τη σημασία των συνεργειών, δηλώνοντας πως «Οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν μεγαλύτερη αξία μαζί από όση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν η καθεμία ξεχωριστά». Για παράδειγμα, μια τηλεοπτική σειρά που παράγεται μπορεί να μεταφερθεί στο θέατρο, διευρύνοντας το κοινό και τις πηγές εσόδων.

Αντίστοιχα, γύρω από έναν εκδοτικό τίτλο μπορούν να αναπτυχθούν συνδρομητικές υπηρεσίες ή να διοργανωθούν συνέδρια, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες. Παράλληλα, η κοινή αξιοποίηση υποδομών, δεδομένων και δικτύων διανομής συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους και υποστηρίζει την προσφορά συνδυαστικών προϊόντων και υπηρεσιών προς το κοινό.

Επέκταση σε broadcasting και παραγωγή περιεχομένου

Στον τομέα του Broadcasting, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση πέρα από την ελεύθερη τηλεόραση. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών AVOD (Advertising Video On Demand), FAST channels (Free Ad-supported Streaming TV), συνδρομητικής τηλεόρασης και streaming πλατφορμών.

Στο Content Creation, η στρατηγική επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τηλεοπτικής ταινιοθήκης σε περισσότερες πλατφόρμες, στην επέκταση στον κινηματογράφο και στο animation, καθώς και στη διεθνή ανάπτυξη. Οι δύο αυτοί τομείς θα αποτυπώνονται χωριστά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2027, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια.

Διεθνής παρουσία και μελλοντικές συνεργασίες

Η συνεργασία με το Netflix και η επιτυχία της σειράς «Maestro in Blue» αναδείχθηκαν, σύμφωνα με τον κ. Βρέντζος, ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές παραγωγές να διακριθούν διεθνώς. Ο Όμιλος έχει ήδη επενδύσει σε δύο ταινίες μεγάλου μήκους και έχει δημιουργήσει ένα τμήμα διεθνών πωλήσεων, ενισχύοντας την εξωστρέφειά του.

Στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού σχεδιασμού, εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη συμμετοχή του Ομίλου σε ένα joint venture με τους ομίλους Ant1 και Mot. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την προσήλωση στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά περιεχομένου και μέσων.

Με πληροφορίες από: Newsit