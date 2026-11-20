Η Anthropic, μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στον Nasdaq την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026. Η είσοδός της στο χρηματιστήριο συνοδεύτηκε από μια αρχική αποτίμηση που έφτασε περίπου τα 2 τρισ. δολάρια, προκαλώντας «σεισμό» στη Wall Street. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε μάλιστα την αντίστοιχη της SpaceX τον Ιούνιο, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για νούμερα που ζαλίζουν. Ωστόσο, η αρχική ευφορία στη συνεδρίαση της Wall Street εξασθένησε, σηματοδοτώντας μελλοντική μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών.

Η πορεία της μετοχής και η αρχική αποτίμηση

Οι μετοχές της Anthropic, ως η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, άνοιξαν στα 111,50 δολάρια. Αυτό το ποσό ήταν 34% υψηλότερα από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, η οποία είχε οριστεί στα 83 δολάρια την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, η αρχική ευφορία στη συνεδρίαση της Wall Street εξασθένησε, καθώς οι επενδυτές πήραν γρήγορα τα κέρδη τους.

Η μετοχή της εταιρείας μείωσε τα κέρδη της κατά τη διάρκεια της ημέρας και έκλεισε στα 97,17 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 17% από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Η αποτίμηση των 2 τρισ. δολαρίων της Anthropic περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και περιορισμένες μετοχές που η εταιρεία έχει υποσχεθεί στους εργαζομένους της. Με βάση μόνο τις μετοχές σε κυκλοφορία, η αξία της εταιρείας έφτασε τα 1,5 τρισ. δολάρια, τοποθετώντας την στο ίδιο επίπεδο με την Tesla.

Η Anthropic ανάμεσα στους «γίγαντες» της αγοράς

Η επίτευξη μιας τόσο υψηλής αποτίμησης φέρνει την Anthropic σε μια ξεχωριστή κατηγορία εταιρειών. Μόλις 11 εταιρείες του δείκτη S&P 500 έχουν καταφέρει να φτάσουν σε χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον ενός τρισ. δολαρίων. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Apple, με αποτίμηση που αγγίζει περίπου τα 5,1 τρισ. δολάρια, ενώ ακολουθούν η Microsoft με 3,8 τρισ. και η Nvidia με 3,6 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic, μαζί με τη SpaceX, λογίζονται πλέον στην κατηγορία των εταιρειών με αξία άνω του τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, οι δύο αυτές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον δείκτη S&P 500. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ταχεία ανάπτυξη και το ενδιαφέρον που προσελκύει ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης στην παγκόσμια αγορά, παρά τις ευρύτερες ανησυχίες.

Ανησυχίες στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Παρά την επιτυχημένη εισαγωγή της Anthropic, η ευφορία στην ευρύτερη αγορά τεχνητής νοημοσύνης έχει κάπως υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Οι επενδυτές πήραν γρήγορα τα κέρδη τους, με αποτέλεσμα οι κύριοι δείκτες του χρηματιστηρίου να υποχωρήσουν. Αυτό συνέβη εν μέσω ανησυχίας για τις προοπτικές του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μελλοντική μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών.

Ένας παράγοντας που προκάλεσε ανησυχία ήταν η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την περασμένη εβδομάδα. Ενώ η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, έχει ταυτόχρονα προκαλέσει ανησυχία για τον δανεισμό, τα αυξανόμενα χρέη και τις προειδοποιήσεις για την ημέρα που θα «σκάσει η φούσκα» στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι δηλώσεις αναλυτών για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Μπομπ Οντόνελ, επικεφαλής αναλυτής της TECHnalysis Research, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι «η επιτυχημένη εισαγωγή της Anthropic αποτεύει ένα κρίσιμο βήμα για να καθησυχάσει την αγορά σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι μόνο η αρχή». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του ντεμπούτου της Anthropic ως ένα θετικό σημάδι για τον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση.

Ο Οντόνελ πρόσθεσε ότι «πρέπει ακόμη να δούμε τι θα συμβεί με την OpenAI, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της Nvidia, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα για τα κέντρα δεδομένων». Οι παρατηρήσεις του αναλυτή αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες και τους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης στο άμεσο μέλλον, παρά την αρχική εντυπωσιακή είσοδο της Anthropic.

Με πληροφορίες από: Newsit