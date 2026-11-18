Νέα πίεση ασκείται στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς εννέα δήμαρχοι της Αθηναϊκής Ριβιέρας ζητούν την απόσυρση τροπολογίας που αφορά τα καταστήματα της ΕΤΑΔ. Η κίνηση αυτή ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο μεταξύ της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά τις προηγούμενες αντιδράσεις των δημάρχων των Βορείων Προαστίων σχετικά με τους συντελεστές δόμησης.

Οι δήμαρχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να βάλουν «φρένο» στους σχεδιασμούς της Όλγας Κεφαλογιάννη, ζητώντας την άμεση απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης.

Κοινή αντίδραση από εννέα δήμους

Οι δήμαρχοι Αλίμου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά και Σαρωνικού εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Σε αυτήν, ζητούν την άμεση απόσυρση του άρθρου 339 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ρύθμιση αυτή, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χαρακτηρίζει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε τουριστικά ακίνητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, ως «εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής».

Απώλεια ελέγχου και προσφυγές στη Δικαιοσύνη

Οι δήμαρχοι αντιδρούν στην απώλεια του ελέγχου της αδειοδότησης, του ωραρίου και της εν γένει λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Η φαινομενικά τεχνική ρύθμιση δημιουργεί ένα διαφορετικό καθεστώς για συγκεκριμένες επιχειρήσεις εστίασης, κάτι που εγείρει σοβαρά θεσμικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι κινήσεις των δημάρχων δεν περιορίζονται σε λεκτικές διαμαρτυρίες, καθώς προειδοποιούν με δυναμικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη, εφόσον η τροπολογία δεν αποσυρθεί.

Οι επιπτώσεις της ρύθμισης για την ΕΤΑΔ

Η ρύθμιση του άρθρου 339 δημιουργεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς αρμοδιοτήτων αδειοδότησης από τους Δήμους στο Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα των δημοτικών αρχών να ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία καταστημάτων εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται ο έλεγχος της μουσικής και του ωραρίου λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων, αρμοδιότητες που παραδοσιακά ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ανησυχίες για στρεβλώσεις και περιβάλλον

Η εισαγωγή διαφορετικής μεταχείρισης για ομοειδείς επιχειρήσεις αποτελεί ένα ακόμα σημείο τριβής. Ορισμένα καταστήματα θα υπάγονται σε ειδικό καθεστώς λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων τους, κάτι που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, εις βάρος άλλων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων.

Επιπλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο χαρακτηρισμός ως ειδικής τουριστικής υποδομής μπορεί να συνδέεται με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τη δόμηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, κάτι που ανησυχεί τις δημοτικές αρχές.

Πολιτικές εξελίξεις στο Μαξίμου

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολιτικούς κύκλους, το Μέγαρο Μαξίμου ενδέχεται να επιλέξει να «αδειάσει» και την Όλγα Κεφαλογιάννη. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ανάλογη με αυτή που συνέβη με τον Σταύρο Παπασταύρου στην υπόθεση του συντελεστή δόμησης, όπου επίσης υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr