Νέες, ηχηρές αποκαλύψεις για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης προανήγγειλε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/11 από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ βρίσκονται ήδη συγκεκριμένες αλυσίδες καφέ, των οποίων η ραγδαία και αδικαιολόγητη επέκταση στην αγορά εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και τη φορολογική τους συμπεριφορά.

Ο υφυπουργός φωτογράφισε αλυσίδα καφέ, ενώ παράλληλα έβαλε στο κάδρο των ερευνών και εταιρείες με ιλιγγιώδεις τζίρους που χρησιμοποιούν ηλικιωμένους συνταξιούχους ως «μπροστινούς», στέλνοντας μήνυμα ότι οι ψηφιακές διασταυρώσεις εντοπίζουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Εντατικοί έλεγχοι σε αλυσίδες καφέ και εστίασης

Η ΑΑΔΕ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε μεγάλες αλυσίδες εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων καφέ, λόγω υποθέσεων φοροδιαφυγής. Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι η ραγδαία και αδικαιολόγητη επέκταση αυτών των επιχειρήσεων στην αγορά δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη φορολογική τους συμπεριφορά.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς η εμφάνιση εκατοντάδων καταστημάτων εστίασης σε μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως στην Αττική, δεν βασίζεται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική, σύμφωνα με τον υφυπουργό.

Η αδικαιολόγητη γεωγραφική συγκέντρωση καταστημάτων

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Μαρκόπουλος έθεσε ευθέως το ζήτημα της αδικαιολόγητης γεωγραφικής συγκέντρωσης καταστημάτων. Με τις δηλώσεις του άφησε σαφείς αιχμές για τις πραγματικές πηγές χρηματοδότησης και τη φορολογική συμπεριφορά ορισμένων εταιρειών.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα έφερε αλυσίδα καφέ που διαθέτει τέσσερα πανομοιότυπα καταστήματα σε ακτίνα μόλις 7-8 χιλιομέτρων στην Αττική. Επισήμανε ότι μια τέτοια διάταξη δεν μπορεί, κατά την εκτίμησή του, να είναι οικονομικά λειτουργική. «Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο εταιρείες με «μπροστινούς» συνταξιούχους

Πέρα από τις αλυσίδες, στο στόχαστρο των ερευνών μπαίνουν και περιπτώσεις όπου ηλικιωμένοι συνταξιούχοι χαμηλών εισοδημάτων εμφανίζονται τυπικά ως επικεφαλής εταιρειών με τεράστιους τζίρους. Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές διασταυρώσεις είναι πλέον σε θέση να εντοπίσουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα, αποκαλύπτοντας τέτοιου είδους πρακτικές.

Αυτές οι εταιρείες, με τους ιλιγγιώδεις τζίρους τους, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική τους ιδιοκτησία και τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους, καθώς η χρήση «μπροστινών» αποτελεί συχνά ένδειξη προσπάθειας απόκρυψης της πραγματικής φορολογικής τους εικόνας.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού στη Βουλή

Οι ανακοινώσεις του κ. Μαρκόπουλου έγιναν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το νέο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, το οποίο αφορά τη φορολόγηση μεγάλων ομίλων. Εκεί, ο υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός ως προς την αποφασιστικότητα των ελεγκτικών αρχών.

«Δεν μπορεί να ξεφυτρώνουν στην Αττική εκατοντάδες καταστήματα, μέσα σε δύο τρία χρόνια, αλυσίδων καφέ, εστίασης, τα οποία δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη

Ο κ. Μαρκόπουλος ήταν σαφής ως προς το εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έλεγχο, δηλώνοντας: «Αυτούς τους ψάχνουμε. Όχι θα τους ψάξουμε. Τους». Αυτό υποδηλώνει ότι οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να έχουν ήδη εντοπίσει και να εξετάζουν τις ύποπτες περιπτώσεις.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού αποτελούν ένα σαφές μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε εγρήγορση και χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών διασταυρώσεων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis