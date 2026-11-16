Δικαστική εποπτεία για τη Revolut στην Ιταλία λόγω υποψιών ξεπλύματος χρήματος

Ιταλικό δικαστήριο έθεσε τον ευρωπαϊκό βραχίονα της βρετανικής τράπεζας Revolut υπό δικαστική εποπτεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταδικασμένοι για ξέπλυμα χρήματος διοχέτευσαν παράνομα κεφάλαια μέσω των λογαριασμών της. Το μέτρο αυτό, διάρκειας ενός έτους, αφορά τη Revolut Bank UAB, η οποία εδρεύει στη Λιθουανία και λειτουργεί στην Ιταλία μέσω τοπικού υποκαταστήματος.

Η τράπεζα θεωρείται ύποπτη για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, με την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου να αναφέρει σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Revolut αναγνώρισε την απόφαση και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές αρχές.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου

Σε μια απόφαση 39 σελίδων, το δικαστήριο του Μιλάνου επικαλέστηκε ανεπαρκείς δικλείδες ασφαλείας στην τράπεζα. Αυτές οι ελλείψεις επέτρεψαν σε 24 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν ήδη καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα, να αποκρύψουν συνολικά 41,9 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί σε 46,2 εκατομμύρια δολάρια, φέρεται να αποκρύφθηκε μεταξύ των ετών 2021 και 2026. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, αντίπαλοι πιστωτές υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τους συγκεκριμένους 24 υπόπτους, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία τέτοια αναφορά, όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Ο ευρωπαϊκός βραχίονας της Revolut στο επίκεντρο

Η δικαστική εποπτεία αφορά αποκλειστικά τη Revolut Bank UAB, τον ευρωπαϊκό βραχίονα της βρετανικής τράπεζας, και τις δραστηριότητές της στην Ιταλία. Το μέτρο έχει διάρκεια ενός έτους και δεν συνεπάγεται ποινική έρευνα για την ίδια τη Revolut.

Επίσης, δεν προβλέπεται καμία διακοπή στις λιανικές ή εμπορικές υπηρεσίες της τράπεζας. Η Revolut έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την ίδρυσή της το 2015, αναδεικνυόμενη σε ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών και φτάνοντας σε αποτίμηση 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αντίδραση της Revolut

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Revolut δήλωσε ότι λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Επιπλέον, τόνισε ότι «επενδύουμε συνεχώς στην ενίσχυση των συστημάτων μας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, των μοντέλων παρακολούθησης συναλλαγών μας και των ειδικών ομάδων συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές».

Η τράπεζα επιβεβαίωσε την πλήρη συνεργασία της με τις ιταλικές αρχές για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναδείχθηκαν από την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου.

Προηγούμενα ζητήματα στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Revolut έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα με τους εσωτερικούς της ελέγχους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάστηκε τρία χρόνια για να λάβει τραπεζική άδεια, καθώς προβλήματα με τους λογαριασμούς της εταιρείας οδήγησαν σε ρυθμιστικό έλεγχο.

Στην Ιταλία, η εταιρεία είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο. Τον Απρίλιο, της επιβλήθηκε πρόστιμο 11,5 εκατομμυρίων ευρώ από την αρχή ανταγωνισμού. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο, η Revolut ανακοίνωσε ότι ακούσια απέστειλε πληροφορίες πελατών σε χάκερ, γεγονός που προκάλεσε κριτική από τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit