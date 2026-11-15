Τέλος στα ασφαλιστικά κενά για τους νέους άνω των 18 ετών με νέο νομοσχέδιο

Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα νέους, εργαζόμενους γονείς και μητέρες περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το νομοσχέδιο, που αφορά τη θέσπιση κανόνων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, εισάγει ρυθμίσεις για την ασφαλιστική κάλυψη των νέων μετά την ενηλικίωσή τους, διευκολύνει την πρόσβαση σε γονικές άδειες και άδειες φροντιστή, και διευρύνει τους δικαιούχους της συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ασφαλιστική κάλυψη για νέους άνω των 18 ετών

Μία από τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορά τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών μέσω των γονέων τους και μετά την ενηλικίωσή τους. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να καλύψει περιπτώσεις όπου σήμερα οι νέοι ενδέχεται να χάσουν την ασφαλιστική τους προστασία.

Στόχος είναι να αποφεύγονται τα κενά στην ασφαλιστική τους προστασία όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ξεκινούν να εργάζονται ή διακόπτουν την απασχόλησή τους. Αυτό θα ισχύει εφόσον οι γονείς τους εξακολουθούν να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και να τους καλύπτουν ως προστατευόμενα μέλη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η παρέμβαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ασφαλιστική ικανότητα παρέχει ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας μέσω του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τη γενική υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και την πρόσβαση στο συμβεβλημένο δίκτυο παρόχων υγείας.

Με τη νέα ρύθμιση, αποτρέπεται το ενδεχόμενο νέοι, των οποίων οι γονείς διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, να στερούνται, λόγω ηλικιακών ή διοικητικών κενών, την ευρύτερη ασφαλιστική τους προστασία. Έτσι, δεν θα περιορίζονται στις δυνατότητες περίθαλψης που προβλέπονται μόνο για τους ανασφάλιστους.

Διευκολύνσεις σε γονικές άδειες και άδειες φροντιστή

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την κατάργηση περιορισμών στις γονικές άδειες και τις άδειες φροντιστή. Αυτή η ρύθμιση έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτές τις άδειες.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της καλύτερης εναρμόνισης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές.

Επέκταση της συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας

Μια τρίτη σημαντική ρύθμιση αφορά την επέκταση της συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας. Το νομοσχέδιο διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων αυτής της παροχής, η οποία χορηγείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η επέκταση αυτή αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη των εργαζόμενων μητέρων κατά την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας, ενισχύοντας την προστασία τους σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο.

Οι βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων

Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις αγγίζουν βασικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Πρώτον, στοχεύουν στη συνέχιση της ασφαλιστικής προστασίας των παιδιών κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και την επαγγελματική δραστηριότητα.

Δεύτερον, επιδιώκουν την καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Τρίτον, αποσκοπούν στην οικονομική στήριξη των εργαζόμενων μητέρων κατά την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας.

Με πληροφορίες από: Enikos