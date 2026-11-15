Η επένδυση στον Σκορπιό συνεχίζεται με διαδοχικές φάσεις και έργα εκατομμυρίων

Η επένδυση του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό, το ιστορικό νησί που ταυτίστηκε με τον Αριστοτέλη Ωνάση, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, παρά τις συχνές παρερμηνείες περί παγώματος των εργασιών. Το έργο ακολουθεί έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο, με προγραμματισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όταν ο Ρώσος επιχειρηματίας και η οικογένειά του διαμένουν στο νησί. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για το φιλόδοξο κατασκευαστικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή υποδομών και την ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών και οι διακοπές

Η σιωπή που επικρατεί στον Σκορπιό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συχνά οδηγεί σε εσφαλμένες εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία της επένδυσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς οι εργασίες ακολουθούν έναν σαφή ετήσιο κύκλο, ο οποίος περιλαμβάνει μια θερινή διακοπή. Αυτή η παύση των εργασιών δεν είναι τυχαία, ούτε συνδέεται με οικονομικές ή κατασκευαστικές δυσκολίες, αλλά αποτελεί πάγια πρακτική.

Κάθε χρόνο, όταν ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ φτάνει στο νησί για τις διακοπές του με την οικογένεια και τους προσκεκλημένους του, τα συνεργεία σταματούν προσωρινά. Σκοπός αυτής της διακοπής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης ησυχίας και ιδιωτικότητας για τον ιδιοκτήτη και τους φιλοξενούμενους του. Οι επισκέψεις του ιδιοκτήτη πραγματοποιούνται συνήθως τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, με πιθανή παραμονή και μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Με την έλευση του φθινοπώρου, οι εργασίες επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται αδιάκοπα μέχρι το τέλος της άνοιξης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ιδιοκτήτη, πραγματοποιούνται επίσης συναντήσεις με συνεργάτες και εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Το όραμα πίσω από την επένδυση

Το νησί του Σκορπιού, το οποίο συνδέθηκε ιστορικά με τον Αριστοτέλη Ωνάση, βιώνει μια σταδιακή μεταμόρφωση. Αυτή η επένδυση δεν ακολουθεί τη λογική ενός συνηθισμένου τουριστικού εγχειρήματος, αλλά έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η ανακατασκευή των υποδομών του νησιού και η ανακαίνιση των ιστορικών του κτιρίων αποτελούν κεντρικούς άξονες του σχεδίου.

Παράλληλα με τις εκτεταμένες εργασίες, δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Σκορπιού. Το έργο συνδυάζει τη σύγχρονη ανάπτυξη με τον σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η διατήρηση και ανάδειξη του εντυπωσιακού έργου «Λαβύρινθος» του Αμερικανού γλύπτη Ρίτσαρντ Σέρα, το οποίο προσθέτει ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό στοιχείο στο ήδη βαρύ ιστορικό αποτύπωμα του τόπου.

Σημαντικά έργα υποδομής

Στο πλαίσιο του ευρύτερου κατασκευαστικού προγράμματος, προβλέπονται σημαντικά έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν πλήρως τις λειτουργίες του νησιού. Ένα από τα βασικά σχέδια είναι η ηλεκτρική σύνδεση του Σκορπιού με την ηπειρωτική Ελλάδα, μια ενέργεια που υπογραμμίζει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης και την επιδίωξη αυτονομίας και σύγχρονων υπηρεσιών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός έργου υψηλών προδιαγραφών. Η ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων γίνεται με προσοχή, με στόχο να διατηρηθεί ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και η ιστορική τους αξία, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται για να προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις συνθέτουν ένα έργο με πολλές διαφορετικές απαιτήσεις, από την τεχνική υλοποίηση έως την αισθητική αρμονία.

Το μοντέλο αποκλειστικής φιλοξενίας και οι φάσεις υλοποίησης

Η λειτουργία του νησιού του Σκορπιού βασίζεται σε ένα μοντέλο αποκλειστικής φιλοξενίας, όπως διευκρινίζει ο Σεργκέι Τσερνίτσιν, ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας της εταιρείας Μυκήναι. Το μοντέλο αυτό προβλέπει έναν περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις τους, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης.

Η επένδυση δεν έχει σχεδιαστεί για να παραδοθεί ως ένα ενιαίο έργο σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντιθέτως, η ανάπτυξή της προχωρά σε διαδοχικές φάσεις, με τις εγκαταστάσεις να ολοκληρώνονται και να τίθενται σε λειτουργία σταδιακά. Η πρώτη φάση του έργου έχει ήδη περατωθεί επιτυχώς και οι υποδομές που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του νησιού υπό το νέο του πρίσμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki