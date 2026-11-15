Η Ικτίνος Ελλάς συμφώνησε για την πώληση λατομείου στη Θάσο έναντι 8,5 εκατ. ευρώ

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τη χρηματοοικονομική της θέση προχωρά η Ικτίνος Ελλάς, καθώς συμφώνησε να μεταβιβάσει τη λατομική της δραστηριότητα στη Θάσο έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας και δημιουργίας μεγαλύτερων περιθωρίων χρηματοδότησης της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της εισηγμένης. Ωστόσο, η ολοκλήρωσή της δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς απαιτείται η σχετική έγκριση από τον Δήμο Θάσου.

Η συμφωνία και το τίμημα

Η συμφωνία υπογράφηκε με την εταιρεία Μάρμαρα Θάσου Φιλιππίδη και περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λατομείου. Επιπλέον, στη συναλλαγή περιλαμβάνεται μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού και αποθεμάτων μαρμάρου. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά όχι μόνο ένα παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά και την αναδιάταξη των διαθέσιμων πόρων της εταιρείας.

Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μέχρι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια από τον Δήμο Θάσου, το ποσό αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ήδη εισπραχθέν. Η έγκριση του Δήμου είναι καθοριστική για την οριστικοποίηση της μεταβίβασης.

Στόχοι της Ικτίνος Ελλάς

Η κίνηση αυτή της Ικτίνος Ελλάς έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ταμειακών της διαθεσίμων. Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση τόσο της παραγωγικής όσο και της εμπορικής της δραστηριότητας. Η ενίσχυση της ρευστότητας μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Παράλληλα, η ενίσχυση των κεφαλαίων μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη εμπορική απόδοση. Αυτό, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο αξιοποίησης του τιμήματος και από τις επιπτώσεις που θα έχει η μεταβίβαση στη μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.

Η σημασία της ρευστότητας για τη βιομηχανία

Για μια βιομηχανική επιχείρηση με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η Ικτίνος Ελλάς, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η διάθεση φυσικού μαρμάρου απαιτούν σημαντικές δαπάνες. Αυτές οι δαπάνες αφορούν τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη διατήρηση των αποθεμάτων.

Η στρατηγική αυτή κίνηση αναδεικνύει την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ της παραγωγικής παρουσίας και της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να σταθμίσουν το κόστος εκμετάλλευσης κάθε μονάδας παραγωγής έναντι των εσόδων και των κεφαλαίων που δεσμεύονται σε αυτήν.

Το περιβάλλον της αγοράς μαρμάρου

Η αγορά του μαρμάρου χαρακτηρίζεται από έντονο διεθνή ανταγωνισμό, γεγονός που απαιτεί συνεχή προσαρμογή από τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα, ενώ παρατηρούνται και σημαντικές διακυμάνσεις στις παραγγελίες μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η διατήρηση μιας εκτεταμένης παραγωγικής βάσης δεν αποτελεί πάντοτε την οικονομικά αποδοτικότερη επιλογή.

Η κίνηση της Ικτίνος Ελλάς αντανακλά αυτή την επιχειρηματική πραγματικότητα, όπου η διαχείριση των πόρων και η χρηματοοικονομική ευελιξία είναι ζωτικής σημασίας. Η εταιρεία φαίνεται να επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τη θέση της εντός αυτού του ανταγωνιστικού πλαισίου.

Επόμενα βήματα και αξιοποίηση του τιμήματος

Το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα θα στραφεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξαρτάται από την έγκριση του Δήμου Θάσου. Μετά την οριστικοποίηση, οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν για την αξιοποίηση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι καθοριστικές. Η διαχείριση αυτού του ποσού θα διαμορφώσει την πορεία της εταιρείας και τη μελλοντική της στρατηγική στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki