Η Ελλάδα παράδειγμα δημοσιονομικής διαχείρισης για την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal

Η Ελλάδα παρουσιάζεται από τη Wall Street Journal ως ένα παράδειγμα αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης, έχοντας ανακάμψει από την κρίση χρέους που τη συγκλόνισε για χρόνια. Η αμερικανική εφημερίδα εστιάζει στη μείωση των ελλειμμάτων, την επίτευξη πλεονασμάτων και τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων που πραγματοποίησε η χώρα. Παρά την οικονομική ανάκαμψη, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι απώλειες στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ παράλληλα εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ανάλυση της Wall Street Journal

Η Wall Street Journal αφιερώνει εκτενή ανάλυση στην αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας, μετά την πολυετή κρίση χρέους. Το δημοσίευμα, με τίτλο «What Greece Learned From Going Broke—and Others in Europe Still Haven’t» («Τι έμαθε η Ελλάδα από τη χρεοκοπία της και τι δεν έχει μάθει ακόμη η υπόλοιπη Ευρώπη»), συνοδεύεται από τον υπότιτλο: «Η πιο δημοσιονομικά υπεύθυνη χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη που δεν θα περίμενε κανείς».

Η εφημερίδα εξετάζει πώς μια χώρα που βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κατάφερε να περιορίσει τα ελλείμματά της, να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά της και να προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων. Αυτή η πορεία αναδεικνύεται ως ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, το οποίο η Wall Street Journal προτείνει ως παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η ελληνική εμπειρία ως πρότυπο και οι προκλήσεις της Ευρώπης

Η αμερικανική εφημερίδα παρουσιάζει την ελληνική εμπειρία ως ένα πρότυπο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες που οδήγησαν στην τρέχουσα δημοσιονομική σταθερότητα. Ωστόσο, η ανάλυση δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη αποκαταστήσει πλήρως τις απώλειες που υπέστη το βιοτικό επίπεδο των πολιτών κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παράλληλα, η ανάλυση αντιπαραβάλλει τη σημερινή οικονομική πορεία της Ελλάδας με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές τις χώρες, το υψηλό δημόσιο χρέος, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν αυξημένες πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Οι κοινωνικές αντιδράσεις σε αυτές τις χώρες δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων περιορισμού των δαπανών και την προώθηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλες διαδηλώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Η Wall Street Journal συνδέει τις πρόσφατες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε πόλεις όπως το Παρίσι και το Μιλάνο, με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 2010. Στις ευρωπαϊκές συγκεντρώσεις, οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων, καταγράφηκαν περιστατικά όπως εμπρησμοί κάδων απορριμμάτων, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα κατά την έναρξη της κρίσης χρέους, όταν οι πολίτες αντιδρούσαν στα μέτρα λιτότητας, στις περικοπές των δημόσιων δαπανών και στις μεγάλες αυξήσεις της φορολογίας. Αυτά τα μέτρα συνδέονταν άμεσα με τα προγράμματα οικονομικής διάσωσης, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη ελληνική χρεοκοπία και η επέκταση της κρίσης στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις της κρίσης χρέους στην Ελλάδα

Η ύφεση που ακολούθησε την έναρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα ήταν, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, η βαθύτερη που είχε αντιμετωπίσει ανεπτυγμένη οικονομία σε περίοδο ειρήνης μετά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Η ελληνική οικονομία υπέστη σοβαρό πλήγμα, χάνοντας περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού της μεγέθους.

Παράλληλα με τη συρρίκνωση της οικονομίας, η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά, επηρεάζοντας ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Οι συνέπειες αυτής της βαθιάς κρίσης δεν περιορίστηκαν μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά επεκτάθηκαν και στο πολιτικό πεδίο, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον για τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos