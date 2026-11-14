Το Πρωτοδικείο Κιλκίς παραπέμπει στο Δικαστήριο της ΕΕ την υπόθεση των δώρων στο Δημόσιο

Νέα δικαστική εξέλιξη σηματοδοτείται στην υπόθεση της επαναφοράς των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους εργαζομένους του Δημοσίου. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την υπ’ αριθμ. 138/2026 απόφασή του, αποφάσισε να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Σκοπός είναι να διευκρινιστεί εάν η διατήρηση της κατάργησης των συγκεκριμένων παροχών είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η υπόθεση αφορά αγωγή 46 εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίοι διεκδικούν τα επιδόματα για την τριετία 2023–2025.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Κιλκίς

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς δεν προχώρησε στην οριστική εκδίκαση των οικονομικών αξιώσεων των εργαζομένων. Αντ’ αυτού, επέλεξε να ζητήσει την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου από το ΔΕΕ. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη διεκδίκηση των δημοσίων υπαλλήλων για την επαναφορά των παροχών που είχαν καταργηθεί.

Το κεντρικό ερώτημα προς το ΔΕΕ

Στο επίκεντρο του προδικαστικού ερωτήματος προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το ζήτημα εάν μπορεί να συνεχίζεται η μη καταβολή των δώρων στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Αυτό τίθεται παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας και την ύπαρξη ευρωπαϊκών διατάξεων που αφορούν την προστασία των αποδοχών των εργαζομένων.

Το δικαστήριο ζητά ουσιαστικά να διασαφηνιστεί κατά πόσο η ελληνική νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται, συνάδει με τις αρχές και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανάκαμψης.

Η αφετηρία της δικαστικής διαμάχης

Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε από την αγωγή που κατέθεσαν 46 εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Οι εν λόγω εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των συγκεκριμένων παροχών, η οποία θεσπίστηκε με τον ν. 4093/2012, καθώς και η διατήρησή της μέχρι σήμερα, παραβιάζουν διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι για την εξέταση των αξιώσεων αυτών απαιτείται προηγουμένως να διευκρινιστεί η ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση επί της ουσίας.

Προηγούμενες αποφάσεις και οι νέες συνθήκες

Για το ίδιο θέμα, έχει προηγηθεί αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τον Αύγουστο του 2026. Στο σκεπτικό της απόφασης του Πρωτοδικείου Κιλκίς γίνεται αναφορά στις αποφάσεις 1307/2019 και 798/2021 της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες είχε κριθεί συνταγματική η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων.

Ωστόσο, το Πρωτοδικείο Κιλκίς επισημαίνει ότι έκτοτε έχουν μεσολαβήσει σημαντικές μεταβολές στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο εξακολουθεί να δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων του Δημοσίου ως προς τα επιδόματα εορτών και αδείας. Εν τω μεταξύ, η ΑΔΕΔΥ κινείται πλέον σε δύο παράλληλους άξονες: προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και απεργιακή κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από: aftodioikisi.gr