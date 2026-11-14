Η ΑΑΔΕ ανοίγει τον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη από 5.000 ευρώ

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ανοίγει πλέον και για χρέη που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, καθώς το ελάχιστο όριο μειώθηκε από τις 10.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, την Ε.2073/2026, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων. Η κίνηση αυτή διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στη ρύθμιση για οφειλέτες με μικρότερα χρέη, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζονται κρίσιμα σημεία της διαδικασίας.

Η μείωση του ορίου και η διεύρυνση της πρόσβασης

Πλέον, οφειλέτες με συνολικά χρέη από 5.000 ευρώ και άνω έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της μείωσης του ελάχιστου ορίου, το οποίο προηγουμένως βρισκόταν στις 10.000 ευρώ. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με αριθμό Ε.2073/2026, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή των αλλαγών, διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη προσέγγιση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η βασική επιδίωξη είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στον μηχανισμό, καλύπτοντας πλέον και ένα μεγαλύτερο φάσμα οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει σημαντικά ζητήματα, όπως οι περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση από τη ρύθμιση, οι συνέπειες που προκύπτουν για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες, καθώς και οι ακριβείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την αδρανοποίηση των κατασχέσεων.

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Πριν προχωρήσει στην υποβολή αίτησης, ο οφειλέτης καλείται να ελέγξει προσεκτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η διαπίστωση αν το σύνολο των οφειλών του υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Αυτό το όριο αφορά την περίπτωση της πολυμερούς ρύθμισης, δηλαδή όταν υπάρχουν χρέη προς πολλούς πιστωτές. Αντίστοιχα, αν ο οφειλέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε διμερή ρύθμιση αποκλειστικά με την ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ελέγξει αν οι οφειλές του προς την εφορία υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες οφειλές εμπίπτουν στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ο οφειλέτης οφείλει επίσης να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία. Ένας τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η υποβολή αίτησης για δικαστική ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκυρη παραίτηση από αυτήν.

Όροι για την αναστολή των κατασχέσεων και τη χορήγηση βεβαίωσης

Για να επιτευχθεί η αναστολή των κατασχέσεων, δεν αρκεί μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει εκπληρώσει συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ για τα τελευταία πέντε έτη. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένος να έχει εξοφλήσει ή να έχει τακτοποιήσει νόμιμα οποιεσδήποτε άλλες οφειλές, εφόσον αυτές δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.

Η τήρηση των όρων που προβλέπονται στη ρύθμιση αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες συνέπειες. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνέπειας του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, προκειμένου να διατηρήσει τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν.

Πολυμερής και διμερής εξωδικαστική ρύθμιση

Με βάση τη νέα εγκύκλιο, στην πολυμερή εξωδικαστική ρύθμιση, η οποία αφορά χρέη προς πολλούς πιστωτές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, εφόσον ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Πλέον, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αν το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ.

Ωστόσο, για την περίπτωση της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, η οποία αφορά αποκλειστικά χρέη προς το Δημόσιο και όχι το σύνολο των πιστωτών, το όριο των 5.000 ευρώ εφαρμόζεται ανά πιστωτή. Αυτό σημαίνει ότι, για να ενταχθεί και να ρυθμίσει τις οφειλές του προς την εφορία, απαιτείται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για τους οφειλέτες που έχουν χρέη μόνο προς το Δημόσιο, καθώς τους παρέχει σαφή κατεύθυνση ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki